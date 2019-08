Cómo prepararse y comportarse en una entrevista de trabajo

NORWALK.- La organización MIRA USA brindó de manera gratuita el “II Taller de Empleo”, el sábado pasado, en la Biblioteca Pública de Norwalk, donde los asistentes aprendieron qué esperar, qué responder y cómo comportarse en una entrevista de trabajo.

Los asistentes también aprendieron cómo demostrar su potencial en una entrevista de trabajo, qué elementos concretos debe tener su hoja de vida y cuál presentación personal se recomienda para una respuesta positiva de su futuro empleador.

Los instructores fueron Pilar Cantor, Sandra Acuña, Melvin González y Julián Cantor.

Hoja de vida

El primer tema que se abordó en el taller fue “¿Cuál es la finalidad de una hoja de vida? Y es la de crear expectativa, darse a conocer, abrir puertas y crear interés.

De acuerdo con la primera instructora, Pilar Cantor, el formato en una hoja de vida es importante, ya que el promedio de los empleadores solo gastan de 6 a 30 segundos revisando cada hoja de vida. Si la hoja de vida no es clara o consistente el empleador no podrá descifrar cuáles son sus habilidades o experiencia.

Los instructores recomendaron usar un formato sobrio, agradable y con información relevante, ya que todo entra por los ojos.

Asimismo, es importante que la hoja de vida no tenga errores ortográficos y que sea consistente en el tamaño y tipo de letra.

Según Cantor, hay datos en la hoja de vida que son innecesarios como el objetivo, la foto, direcciones de E-mail inapropiadas, dirección de la residencia completa, detalles personales, cuentas de redes sociales irrelevantes (Facebook, Twitter, entre otras) u información de contacto de su trabajo actual.

La expositora explicó que el perfil profesional es la parte más importante en la hoja de vida. Le ofrece al evaluador un resumen completo de su historia laboral. El solicitante debe entusiasmar al evaluador con sus logros y éxitos. Debe tener un par de párrafos que contengan información pertinente y debe contener el tipo de compañías e industrias con las que ha elaborado, sus años de experiencia laboral, aptitudes y habilidades profesionales, metas y logros y de ser posible números y cifras relevantes.

Además de la hoja de vida, es importante presentar una carta de presentación, donde el solicitante debe explicar por qué ha contactado al empleador, proveer información sobre sí mismo y qué tiene para ofrecer, y mostrar entusiasmo e interés de ser contactado por el empleador.

Presentación personal en la entrevista

Por su parte, la segunda instructora, Sandra Acuña, explicó como los solicitantes de empleo deben ir vestidos para mostrar una buena impresión ante sus posibles futuros empleadores.

Acuña declaró que en el caso de las mujeres, deben ir vestidas de manera clásica, con colores neutros como gris, beige, negro o blanco. En caso de utilizar tacones, debe asegurarse de que no sean muy altos, ya que pueden crear una impresión errada en relación al empleo que desea buscar.

Asimismo, el cabello debe estar suelto y bien peinado. En cuanto al maquillaje no debe ser exagerado y se recomienda lucir lo más natural posible y no portar accesorios que pueden ser un distractor como pulseras, aretes anillos, entre otros.

En el caso de los hombres, es casi igual a las mujeres. Se recomienda una camisa blanca y una corbata sobria. Si usa barba, debe estar recortada, al igual que el cabello.

“Recuerde que la imagen que proyecte al empleador revelará como usted venderá la imagen y cultura de su compañía”, expresó Acuña.

Cómo comportarse en la entrevista

Acuña, luego abordó el tema de “cómo comportarse en una entrevista de trabajo”.

El primer paso es dar la mano correctamente, ya que hacerlo muy firme sugiere que es muy dominante. Si el solicitante se muestra débil puede que no inspire mucha confianza.

“Sigue la regla de los dos segundos, sonríe y repite tu nombre”, aconsejó Acuña.

Otro consejo que brindó la instructora es “mantén la calma y la relajación, respira profunda y lentamente, esto ayuda a los latidos de tu corazón y te permite estar más relajado antes de empezar con la entrevista de trabajo”.

“Los gestos de las manos también son importantes en la entrevista. Las manos unidas entre sí es una señal de confianza. Tocarse el corazón significa que lo que le está diciendo es genuino y las manos hacia arriba muestra honestidad y lo que estás diciéndole a tu posible futuro empleador es confiable”, agregó Acuña.

De igual manera, el lenguaje corporal es importante, ya que esto le permite enviar el mensaje correcto a los empleadores.

“Toma una postura natural, evita cruzar los brazos, no cruces las piernas y no te recuestes en la silla. En cambio, endereza la espalda, abre los brazos y no cruces las piernas, esto le permite al empleador mostrar interés en la reunión”, agregó la instructora.

Otra recomendación es evitar ver hacia abajo y siempre hacer contacto visual con el empleador. No se toque la nariz, la boca ni orejas, ya que esto podría enviar un mensaje al empleador que lo que está diciendo el solicitante es mentira.

Acuña aconsejó que los solicitantes deben prepararse antes de la entrevista buscando la página web de la compaña, analizar la descripción del empleo, o practicar las posibles preguntas que puede hacerle el empleador.

Las respuestas que el solicitante debe brindarle al empleador es darle una idea de que pretende quedarse a largo plazo en la empresa y que realmente es la persona que la compañía necesita. No debe mostrar desesperación por ser contratado ni decir que solo busca el empleo para pagar sus facturas.

También el solicitante puede formular algunas preguntas a su posible futuro empleador como: ¿Es esta una posición recién creada o alguien tuvo este cargo en el pasado?, ¿Cómo es un día típico en este trabajo?, ¿Cómo evalúa la empresa el éxito?, ¿Cuáles son las oportunidades para ascender?.

En cuanto a su salario, es importante que el solicitante diga sus pretensiones dando una cifra exacta y no aproximaciones

Al final del taller, los voluntarios de MIRA USA hicieron un simulacro de la entrevista de trabajo haciéndose pasar como empleadores para identificar que tan eficaz fue su entrevista.