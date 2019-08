Cómo mejorar mentalidad, hábitos y estrategias para ampliar éxito personal en ámbitos de la vida

STAMFORD.- La organización Peruanos Unidos de Connecticut (PUC) llevó a cabo un taller de aprendizaje, donde la comunidad pudo aprender sobre cómo mejorar su mentalidad, los hábitos y estrategias para así ampliar su éxito personal, familiar, financiero y de negocios.

El taller fue presentado la Academia del Poder y se brindó en el Centro de Gobierno de Stamford.

El taller fue ofrecido por Robert Vargas, originario de Perú, quien es un Coach Certificado del Alto Rendimiento por la “Academia Líder Mundial del Alto Rendimiento” y fundador de la Academia del Poder.

Con este taller inició una serie de 4 sesiones, la primera titulada “El P.O.D.E.R. de la Administración – 5 Pilares de la Administración General para edificar el éxito personal, familiar y organizativo”.

De acuerdo con el expositor, la palabra “PODER” es un acrónimo compuesto por las palabras: Planificación, Organización, Dirección, Ejecución y Revisión.

La Planificación habla acerca de cómo soñar en grande nuevamente, cómo trazar metas de una manera estratégica y de la importancia de estar preparados para cualquier desafío personal, financiero y de negocio. Si no se planifica, entonces se está improvisando, explicó Vargas en su charla.

Expuso, además, que la Organización habla acerca de cómo la persona puede mantener sus ideas y recursos en orden. El ser organizado debería traerle paz mental y emocional, de lo contrario existe un gran desorden haciéndole más difícil aún lograr tus metas.

La Dirección habla acerca de cómo dirigir su vida y a otras personas siendo una persona de influencia y teniendo buenos hábitos.

“Las personas exitosas NO nacen así, son condicionadas por los buenos hábitos. Si no diriges bien tu persona ni a otros, entonces viven desorientados”, agregó el expositor.

La Ejecución habla acerca de cómo tomar acción de manera enfocada y productiva, ya que al final del día todo lo que importa es realizar las metas.

“Si no ejecutas, entonces vives en un ambiente de improductividad”, añadió Vargas.

Por último, la Revisión habla acerca de cómo la persona puede monitorear su progreso personal, financiero, de negocio, en cómo puede hacer para tener más control del crecimiento de cada área de la vida y negocio.

“Si no revisas, entonces vives en incertidumbre porque no sabes en que cosas deberías mejorar”, indicó Vargas.

Otra charla que se brindó el jueves pasado como parte de esta serie de talleres fue “el Poder de las Finanzas Personales – El viaje de la SOBREvivencia a la SUPERvivencia”, quien fue brindada por el experto en finanzas personales, Zayed Rodriguez, originario de México.

Peruanos Unidos llevará a cabo la tercera charla de La Academia del Poder, el Martes 27 de agosto, a las 6:00 de la tarde, en el 4º piso del Centro de Gobierno de Stamford, titulada “El Poder del Alto Rendimiento – Los 6 Secretos de las Personas/Equipos Más Exitosos del Mundo”, que será brindada por Robert Vargas.

Para participar en las sesiones, pueden registrarse llamando al 203-810-9959 y obtener información en Twitter en @vargasmanagement o en la página de facebook de peruanos unidos en @puc2007

“Si te gustaría que la Academia del Poder vaya a tu ciudad u organización, pueden enviar un correo electrónico a email vargasmanagementusa@gmail.com. Estos talleres son gratuitos para la comunidad”, finalizó Romero.