Cómo evitar ser víctima de fraude de tarjetas de crédito

STAMFORD.- El FBI advirtió a los consumidores de Connecticut que pueden ser víctimas de estafadores involucrados en planes de fraude de tarjetas de crédito.

La agencia emitió una alerta esta semana debido al aumento en los casos de engaño, y brindó una serie de consejos para evitar convertirse en víctima de fraude relacionadas con las tarjetas de crédito.

Según el FBI, el fraude consiste en el uso no autorizado de una tarjeta de crédito o débito, o una herramienta de pago similar (ACH, EFT, cargo recurrente, entre otros) para obtener dinero o bienes de manera fraudulenta.

Los números de tarjetas de crédito y débito pueden ser robados de los sitios web no protegidos o se puede obtener en un esquema de robo de identidad.

CONSEJOS

No comparta su número de tarjeta de crédito en línea a menos que el sitio sea seguro y de buena reputación. A veces, un pequeño icono de un candado parece simbolizar un mayor nivel de seguridad para transmitir datos. Este icono no es una garantía de ser un sitio seguro.

Antes de usar el sitio web, revise el software de seguridad o el cifrado que usa.

Asegúrese de que está comprando la mercancía de una fuente confiable.

Averigüe sobre la historia del individuo o de la compañía para asegurarse de que son legítimos.

Obtenga una dirección física en lugar de simplemente un apartado postal y un número de teléfono, y llame al vendedor para ver si el número de teléfono es correcto y está funcionando.

Envíe un correo electrónico al vendedor para asegurarse de que la dirección de correo electrónico esté activa y desconfíe de aquellos que utilizan los servicios de correo electrónico gratuitos en los que no se requiere una tarjeta de crédito para abrir la cuenta.

Considere no comprar a los vendedores que no le proporcionen el tipo de información que usted está solicitando.

Consulte con el Better Business Bureau (BBB) desde el área del vendedor.

Eche un vistazo a otros sitios web con respecto a esa persona o empresa.

No juzgue a una persona o compañía por su sitio web. Los sitios web llamativos se pueden configurar rápidamente.

Tenga cuidado al responder a las ofertas especiales de inversión, especialmente a través de los correos electrónicos no solicitados.

Tenga cuidado al tratar con personas o empresas que no sean de su país.

Si es posible, compre artículos en línea usando su tarjeta de crédito y no de débito. A menudo puede disputar los cargos si algo sale mal.

Asegúrese de que la transacción sea segura cuando envíe electrónicamente el número de su tarjeta de crédito.

Mantenga una lista de todas sus tarjetas de crédito e información de cuenta junto con la información de contacto del emisor de la tarjeta. Si algo parece sospechoso o si pierde su o sus tarjetas de crédito, comuníquese con el emisor de la tarjeta de inmediato.