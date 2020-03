Cómo ayudar a afectados por el coronavirus

La Ciudad y varias organizaciones se unieron para darles una mano a las personas necesitadas

STAMFORD.- La Oficina de Seguridad Pública de la Ciudad, junto con el Departamento de Salud local, monitorean de cerca el nuevo coronavirus (COVID-19) y mantienen una comunicación frecuente con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud Pública del estado.

La Ciudad ha establecido una línea directa de emergencia (203-977-8840) sobre el COVID-19, al igual que el Hospital de Stamford (203-276-4111), donde los funcionarios de atención médica están disponibles para responder a las preguntas o inquietudes sobre el coronavirus los 7 días de la semana, de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

“Mucho está cambiando a diario y sabemos que tenemos un largo camino por delante. En tiempos de crisis, es importante que nos unamos para ayudarnos a levantarnos. Recordar que somos una comunidad durante este tiempo incierto nos ayudará a superar este período oscuro”, declaró el Representante federal, Jim Himes.

Cómo ayudar a los necesitados

Las organizaciones de Stamford que brindan ayuda a los afectados por el coronavirus incluyen The Food Bank of Lower Fairfield County, en 461 Glenbrook Road; Domus, en 83 Lockwood Avenue; Person-To-Person, en 425 Fairfield Avenue, y Americares, en 88 Hamilton Avenue.

La oficina del alcalde David Martin informó acerca de cómo las personas pueden ayudar a la comunidad durante la pandemia de COVID-19.

La Cruz Roja Americana solicitó a los residentes que consideren donar sangre.

En Stamford, se programó una jornada de recolección de sangre, el viernes 27 de marzo, en el Tully Health Center, en 32 Strawberry Hill Court, de 7:45 de la mañana a 1:15 de la tarde y el 1º de abril, en la Stamford Church of Christ, en 1264 High Ridge Road, de 2:00 de la tarde a 7:00 de la noche.

Para mayor información, pueden ingresar a la web https://www.redcross.org/local/connecticut/about-us/locations.html.

Por su parte, el centro comunitario Building One Community (B1C) ha compilado una lista de deseos de Amazon para los artículos esenciales necesarios para la comunidad, incluidos detergentes, jabones y más. La lista está disponible en la web https://cutt.ly/rtvM6y1.

Asimismo, se solicitan donaciones, tanto de alimentos como de dinero, para The Food Bank of Lower Fairfield County. El impacto económico de esta emergencia de salud pública afectará desproporcionadamente a los residentes que más lo necesitan, declaró el alcalde Martin.

Para donar alimentos en The Food Bank of Lower Fairfield County pueden ingresar a la web https://www.foodbanklfc.org/how-to-help#FoodDonations.

Para donar dinero en efectivo, pueden visitar https://www.foodbanklfc.org/how-to-help#MonetaryDonations.

Asimismo, se necesitan voluntarios a nivel local para los Medical Reserve Cops, una red nacional de profesionales médicos y de salud pública que ayudan a las comunidades con la salud pública y la respuesta a emergencias.

Para mayor información pueden ingresar a la web https://www.stamfordct.gov/health-department/stamford-citizen-services-corp-cert-mrc/pages/what-is-mrc.