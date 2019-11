Comienza período de inscripción para seguro de salud en el estado de NY

La tasa de personas sin seguro en Nueva York continúa disminuyendo y se encuentra entre las más bajas de la nación, destacó el Gobernador

NUEVA YORK.- El gobernador Andrew Cuomo anunció que el viernes 1º de noviembre, New York State of Health, el mercado de planes de salud del estado de Nueva York, comenzará su séptimo período de inscripción abierta anual para los consumidores que buscan una cobertura de seguro médico de calidad y bajo costo en 2020.

En Nueva York, la cantidad de personas sin seguro se ha reducido en 1.2 millones desde 2010, incluido un millón desde que se inauguró el Mercado de Salud del estado de Nueva York en 2013.

Más de 4.8 millones de personas están actualmente inscritas en la cobertura a través del estado de Salud de Nueva York.

La inscripción abierta para los planes de salud calificados comienza el 1º de noviembre de 2019 y continuará hasta el 31 de enero de 2020.

Los nuevos afiliados pueden solicitar cobertura a partir del 1º de noviembre de 2019.

Los afiliados actuales pueden comenzar a renovar la cobertura el 16 de noviembre.

El mercado ofrece una opción de planes de salud en todos los programas del mercado en todos los condados de Nueva York, con asistencia en persona gratuita disponible para ayudar a los consumidores a comprar e inscribirse en la mejor cobertura para ellos y sus familias.

No habrá aumento de costos para casi todos los inscritos en el mercado en 2020, incluidos aquellos en Medicaid, Child Health Plus, Essential Plan y planes de salud calificados que reciben créditos fiscales.

Los consumidores que reciben créditos fiscales premium no verán ningún cambio, o en algunos casos una pequeña disminución, en el costo de la cobertura en comparación con 2019.

Los consumidores deben inscribirse o renovar antes del 15 de diciembre, para la cobertura vigente a partir del 1º de enero de 2020.

La inscripción en el Plan Essential, Medicaid y Child Health Plus está abierta todo el año.

Los consumidores pueden revisar sus opciones de planes de salud y estimar sus costos de 2020 en línea, por teléfono o con la ayuda de un asistente en persona. NY State of Health ha agregado una nueva herramienta de cálculo de costos de bolsillo al sitio web para ayudar a los consumidores con la compra de su plan que les permite comparar las primas y estimar los costos de bolsillo para los diversos Planes de salud calificados disponibles.

Los consumidores pueden inscribirse en un plan de salud llamando al Centro de Servicio al Cliente al 1-855-355-5777, iniciando sesión en el sitio web en nystateofhealth.ny.gov o reunirse con un asistente en persona.

Los representantes del estado de salud de Nueva York estarán disponibles en muchos eventos en todo el Estado para educar a los neoyorquinos sobre el mercado e inscribir a los consumidores en los planes de salud.

Una lista de ubicaciones está disponible en el mapa de eventos del estado de salud de Nueva York, ingresando a la web info.nystateofhealth.ny.gov/events.