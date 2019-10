Comienza inscripción para Medicare sin una herramienta para comparar precios

STAMFORD.- Millones de adultos mayores en Connecticut y en todo el país ya pueden comenzar a inscribirse en pólizas privadas que ofrecen cobertura médica y de medicamentos de Medicare para 2020.

Pero muchos podrían malgastar su dinero e incluso poner en peligro su atención médica debido a los cambios en el buscador de planes de Medicare, su sitio web más popular.

Durante más de una década, los beneficiarios utilizaron el buscador para comparar docenas de pólizas de Medicare ofrecidas por diferentes compañías de seguros y obtener una lista de sus opciones. Sin embargo, después de un rediseño del sitio web, los resultados de la búsqueda carecen de detalles cruciales: ¿Cuánto pagará de su bolsillo? O ¿qué plan ofrece la mejor relación calidad-precio?

Deficiencias de buscador

Esto se debe a que el buscador ya no puede sumar y clasificar los costos de las recetas, más las primas mensuales, y cualquier deducible para todos esos planes. El consumidor puede intentarlo, pero es un proceso engorroso lleno de obstáculos. Un plan puede tener la prima más baja pero no los precios más bajos en medicamentos. Otra podría excluir la farmacia preferida de un plan donde ofrecen precios más bajos de medicamentos recetados.

“Ya no podemos garantizarle que estará en el mejor plan o en el más barato”, dijo Howard Houghton, ex coordinador del condado de Fairfax para el Programa de Asistencia y Consejería de Seguros de Virginia, quien todavía ayuda con la inscripción como voluntario.

El antiguo buscador de planes proporcionaba grandes ahorros. Los consejeros de Passages, el Programa de Información sobre Seguros de Salud para Adultos Mayores (SHIP), dijeron en agosto que lo usaron para ahorrarle a una mujer 8 mil 400 dólares para este año y más de 5 mil al ayudar a otro consumidor.

Funcionarios de Medicare dicen que la calculadora de costos totales está lista para la temporada de inscripción anual, que comienza el 15 de octubre y se extiende hasta el 7 de diciembre en todo el país. Pero aún no han abordado muchos otros temas planteados por el Centro de Derechos de Medicare y los grupos de la industria.

“La nueva herramienta proporcionará mejor información sobre calidad y precios” para asegurar decisiones informadas sobre el cuidado de la salud, dijo Seema Verma, administradora de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), cuando dio a conocer el rediseño en agosto.

Medicare Advantage

Durante la inscripción abierta, los beneficiarios pueden inscribirse en los planes Medicare Advantage, la alternativa al Medicare tradicional que ofrece cobertura de medicamentos y a menudo más beneficios que el programa gubernamental. Aproximadamente un tercio de los 64 millones de personas en Medicare eligen esta opción. El próximo año, se espera que la prima mensual promedio de Medicare Advantage baje un 14 por ciento en comparación con 2019 a un estimado de 23 dólares, según CMS.

Esta es también la única vez en que la mayoría de las personas en Medicare tradicional pueden inscribirse en un plan de medicamentos, conocido como Parte D, para ayudar a cubrir los costos de las recetas. Es una buena idea revisar los planes cada año ya que la cobertura de costos y medicamentos puede cambiar anualmente. El promedio estimado de las primas mensuales para estas pólizas será de 30 dólares el próximo año, un 8 por ciento menos que en 2019, según reporta CMS.

En 2020, Medicare Advantage podrá ofrecer beneficios adicionales para personas con ciertas enfermedades crónicas, como demencia, diabetes o enfermedades cardíacas. Esto se suma a los beneficios no médicos, que no están vinculados a los problemas de salud de una persona, añadidos este año, tales como comidas entregadas a domicilio después de una hospitalización, transporte a las citas médicas y mejoras en el hogar, como barras de agarre para evitar caídas en el baño.

Los servicios adicionales que algunos planes Advantage ofrecerán el año que viene tal vez no suenen a beneficios de seguro: control de plagas, comida para perros de asistencia, comidas a domicilio y descuentos en la cesta de la compra.

“Se está pasando de la atención reactiva a la atención preventiva”, señaló Martin Esquivel, vicepresidente de administración de productos de Medicare en Anthem, que ofrecerá estas y otras nuevas ventajas a algunos de sus más de un millón de miembros de Medicare Advantage.

Los planes más reducidos de Medicare Advantage también han ampliado los beneficios. Los 60 mil miembros de Alignment Healthcare en algunos planes de California, Florida y Carolina del Norte tendrán acceso a transporte gratuito a las citas médicas con Uber o Lyft.