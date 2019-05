Colóquese el cinturón de seguridad o pagará fuerte multa, advierten autoridades

Regresa la campaña Click It Or Ticket por motivo del Memorial Day

NORWALK.- Por motivo del fin de semana del Memorial Day, las agencias policiales locales y estatales se están uniendo para llevar a cabo un esfuerzo de aplicación dirigido a los automovilistas.

A partir esta semana, las agencias de aplicación de la ley de todo el país participarán en la campaña Click It Or Ticket, que durará hasta el domingo 2 de junio.

La U.S. Department of Transportation’s National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) pidió que todos los estados participen en la campaña, que está coordinada por las oficinas de seguridad vial estatales y sus respectivos enlaces de aplicación de la ley.

La policía de Connecticut indicó que la campaña apunta a aumentar la participación de las fuerzas del orden público mediante la coordinación de la aplicación del cinturón de seguridad y el suministro de hojas de datos sobre el cinturón de seguridad para los conductores en los puntos de control fronterizos estatales altamente visibles.

Según la NHTSA, en 2017, hubo 10 mil 76 ocupantes de vehículos de pasajeros que no llevaban puesto el cinturón de seguridad, que murieron en accidentes en los Estados Unidos.

En ese mismo año, el 55 por ciento de los ocupantes de vehículos de pasajeros murieron por la noche, entre las 6:00 de la tarde y las 5:59 de la mañana, y que no llevaban puestos sus cinturones de seguridad.

Los funcionarios notaron que casi el doble de los hombres murieron en choques en comparación con las mujeres, con tasas de uso del cinturón más bajas.

De los hombres que murieron en choques en 2017, más de la mitad no tenían puesto el cinturón de seguridad, mientras que para las mujeres que murieron en los choques, el 39 por ciento no llevaba puesta la protección.

“La campaña Click It o Ticket es muy importante porque crea conciencia sobre la seguridad del cinturón de seguridad durante el período en que se usa menos esta protección”, expresó el jefe de la policía, Brian Moore.

“Con un número mayor de autos inundando las calles debido al feriado del Memorial Day, es imperativo que nos demos cuenta de la importancia de la seguridad del cinturón de seguridad”, agregó.

“Si la represión de la ley despierta a la gente ante los peligros de conducir sin restricciones, consideraremos que nuestra misión es un éxito. Si conoce a un amigo o familiar que no se abrocha el cinturón de seguridad cuando conduce, pídales que consideren cambiar sus hábitos”, recomendó el oficial.

“Los cinturones de seguridad salvan vidas, y todos los ocupantes del vehículo, ya sean niños y adultos, en los asientos delanteros y traseros, deben abrocharse el cinturón de seguridad, en cada viaje, en todo momento”, finalizó Moore.