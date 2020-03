Cinco residentes diagnosticados con coronavirus

NORWALK – El número de casos confirmados de coronavirus en esta ciudad aumentó a cinco.

El alcalde Harry Rilling manifestó que no revelará la edad o el sexo de los últimos pacientes como medida de prudencia.

“El número de casos positivos conocidos en Norwalk aumentó más del doble de dos a cinco en un día. No me sorprende, ya que sabemos que el virus se está extendiendo en la comunidad en Norwalk y en todo el Estado. El número de casos positivos continuará aumentando a medida que más personas se hagan la prueba”, indicó el Alcalde.

Ahora hay 69 casos confirmados de coronavirus en el condado de Fairfield y casi 100 en todo el Estado. Un hombre de 88 años que era residente de una instalación de vivienda asistida de Ridgefield se convirtió en la primera persona en morir por el coronavirus en Connecticut.

Rilling declaró que el público debe tomar precauciones porque se está extendiendo en virus en todo el estado, independientemente de los casos conocidos.

El Alcalde no dijo si los casos de Norwalk están relacionados entre sí.

El Rowayton Seafood Restaurant cerró su área de bar el sábado pasado, y luego todo su restaurante al día siguiente después de darse cuenta de que el primer paciente con coronavirus de Norwalk era un jefe del lugar.

Rilling también anunció que suspenderá los pagos de los espacios de estacionamiento con parquímetro, para alentar a los residentes a comprar en los restaurantes locales que solo pueden servir comida para llevar debido a restricciones estatales.

Sin embargo, los residentes ya no podrán visitar el centro comercial The Sono Collection, ya que el gobernador Ned Lamont, junto con líderes de Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania, ordenaron que cerraran las tiendas, los centros comerciales y los parques de atracciones.