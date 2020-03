Cierran restaurantes, casinos, gimnasios y cines en área tri-estatal

Autoridades buscan evitar propagación de coronavirus y prohibieron reuniones de más de 50 personas

BRIDGEPORT.- Los gobernadores Ned Lamont (Connecticut), Andrew Cuomo (Nueva York) y Phil Murphy (New Jersey) hicieron un anuncio en conjunto donde comunicaron el cierre de lugares públicos como restaurantes, casinos, gimnasios, cines, y prohibieron reuniones de más de 50 personas.

La medida fue tomada en conjunto como prevención de la propagación peligrosa del virus COVID 19 y entró en efecto esta semana.

Los gobernadores, que hablaron en una conferencia telefónica conjunta e instaron al gobierno federal a emitir una orientación más uniforme, manifestaron que cerrarán todos los servicios no esenciales, de las 8:00 de la noche a 5:00 de la tarde, todos los días.

Los servicios esenciales incluyen supermercados, estaciones de servicio y farmacias. Los no esenciales son casinos, restaurantes, gimnasios, cines, salones de belleza, peluquerías, ferreterías, entre otros.

“Hemos acordado un conjunto común de reglas que se aplicarán en todos nuestros estados. Así que ni siquiera piensen en ir a un estado vecino porque habrá un conjunto diferente de condiciones. Creo que somos la única región del país que ha hecho esto”, declaró Cuomo.

En Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey las restricciones también se aplican a los casinos, y se producen pocos días después de que Cuomo tomó la decisión de excluirlos de la prohibición estatal de reuniones de más de 500 personas.

La jurisdicción no se aplica a los casinos tribales en Nueva York y Connecticut, pero Lamont indicó que cree que los líderes tribales entienden la gravedad de la situación y harán lo mismo en el cierre.

Los gobernadores indicaron que están en conversaciones con otros gobernadores de la región con quienes han tratado de colaborar en temas como la seguridad de las armas o la legalización de la marihuana.

Lamont, Cuomo y Murphy ya ordenaron el cierre de todas las escuelas de Connecticut, Nueva York y New Jersey. .

Cuomo, quien ha elevado su voz al exigir más al presidente Donald Trump y a los funcionarios federales de salud, señaló que los estados estaban tomando la acción regional en ausencia de la orientación de Washington.

Dijo que un enfoque de “mezcolanza” para la respuesta del coronavirus sería ineficaz para reducir la propagación.

“Los funcionarios federales han estado atrasados ​​desde el primer día que comenzó esta crisis. Los estados, francamente, no tienen la capacidad o el poder para compensar al gobierno federal. Estamos haciendo lo mejor que podemos, pero realmente necesitamos que el gobierno federal haga lo que se supone que debe estar haciendo”, señaló Cuomo.

Cuando se trata de cerrar negocios e instituciones, los gobiernos estatales y locales generalmente tienen mucha más autoridad que Washington DC.