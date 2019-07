Chiquis Rivera se disculpa por escándalo ocurrido en su boda

Chiquis Rivera se disculpa por lo sucedido en su boda con Lorenzo Méndez, misma que terminó en escándalo, algo que era lo menos que ella quería.

La cantante mediante un video compartido en las redes dijo: “Quería que Lorenzo y mi familia vieran mi vestido antes que cualquier otra persona. Sí, me debo al público, pero al final del día también soy una mujer, un ser humano. Y es un día tan importante… que uno espera años para ese momento. También me preocupaba mucho que llegara un loco o una loca a la iglesia, porque sabía la dirección. Yo no tengo seguridad personal, no he llegado a ese nivel todavía. Tenía una coordinadora de boda, ella fue la que se encargó de contratar la seguridad, yo no sabía quiénes eran. He visto videos y vi que se pasaron de lanza, y no estoy de acuerdo”.

El programa ‘El Gordo y La Flaca’ difundió el día y el lugar de la boda de Chiquis, por lo que la finca donde fue la ceremonia estaba plagada de reporteros, y uno de ellos, de Univisión, fue golpeado por los agentes de seguridad del evento.

Chiquis se disculpó por querer una boda privada: “Lo siento, pero eran mis deseos”.