Centro Comunitario Don Bosco, varias décadas ayudando los necesitados

PORT CHESTER.- Durante varias décadas, el Don Bosco Community Center ha jugado un papel importante en la vida de las personas de esta ciudad.

Fundado en 1928, fue construido por inmigrantes italianos como una escuela, un centro comunitario y un lugar de reunión de vecindario. Este centro fue establecido por miembros de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y la comunidad italiana de Port Chester como un sitio social y educativo para la comunidad inmigrante.

En años posteriores, sirvió a las poblaciones irlandesas y polacas que vinieron a la ciudad, y hoy sirve a la comunidad hispana y afroamericana de Port Chester.

De acuerdo con el Don Bosco Community Center, el centro entro en evolución para satisfacer las necesidades de cada nuevo grupo.

A través de los años, se ha transformado en un sitio que ayuda con todo tipo de necesidades de la comunidad de Port Chester y el área de Sound Shore. En la actualidad ofrece cursos de idiomas para los jóvenes y servicios para adultos.

En los primeros años, a Don Bosco se le conocía comúnmente como “La Casa de los Campeones” debido a su dominio de la escena deportiva local.

Cocina y despensa de alimentos

Uno de los programas que brinda el centro es Don Bosco Soup Kitchen And Food Pantry, que sirve 35 mil comidas anuales en el comedor diario y le dan la bienvenida a 450 hogares a la despensa de alimentos cada martes y sábado.

Una misión de ochenta años para los pobres de Port Chester.

“Nuestros programas de comida y ropa, Don Bosco Soup Kitchen, Food Pantry y Children´s Closet, son fundamentales para nuestra misión de permitir que todas las personas tengan vidas productivas y saludables”, manifestó el centro.

En la tradición de San Juan Bosco, estos programas están destinados a nutrir al brindar acceso al “pan de cada día” pero también al “Pan de la vida”.

Para servir mejor a la comunidad, las oportunidades de voluntariado incluyen:

de lunes a viernes, Soup Kitchen, que consiste en la preparación de alimentos (8:30 a 10:30 de la mañana) y servicio de comidas (de 10:45 de la mañana a 12:45 del mediodía)

Los martes y los sábado, la despensa de alimentos y armario para niños, los martes (de 8:00 a 10:30 de la mañana) y los sábados (de 7:00 – 9:30 de la mañana).

Programas literarios

El centro ofrece programas literarios como clases de inglés para adultos, el The Read Aloud Program para adolescentes, así como el Early Childhood Bilingual (ECB) Program, que ayuda a preparar a niños hispanos de tres a cuatro años de edad con el desarrollo de habilidades de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura en dos idiomas, español e inglés.

El Early Childhood Bilingual Program, que se basa en las pautas de aprendizaje temprano del estado de Nueva York y en las New York State Early Learning Guidelines and New York State Bilingual Common Core Initiative’s Language Progressions for Home. Los maestros tienen maestrías y certificaciones en los campos de educación infantil, bilingüe y multicultural, alfabetización y programación familiar.

Becas a estudiantes

Otro programa que brinda el centro son las becas estudiantiles. Un modelo de entrenador universitario proporciona a cada académico y su familia un mentor personal para guiarlos a través del proceso de solicitud.

Para conocer más sobre como solicitar una beca en Don Bosco Community Center, pueden ingresar a la web www.donboscocenter.org/don-bosco-scholars-college-access.

Clases de latín y ciencias

Otro de los programas que brinda el centro es Aequora Latin at Don Bosco, que involucra a los estudiantes de primaria y secundaria en el aprendizaje del latín clásico. Está dirigido por Brunswick Senior y Jack Nusbaum con voluntarios de la Greenwich Academy y la Rye County Day School.

Otro programa que el centro brinda es Cashin-Niehaus Computer Lab And Maker Space, que colocan a Don Bosco en la vanguardia de la instrucción STEM y STEAM para jóvenes. Además, es el único club oficial de Girls Who Code en el condado de Westchester. Las clases se ofrecen seis días a la semana en ambos espacios y están dirigidas por jóvenes instructores profesionales.

Los niños de Don Bosco toman cursos de robótica, codificación, electrónica portátil, Python, ingeniería de Minecraft, diseño de videojuegos, impresión 3D y más.

Campamento de verano

El campamento de verano de Don Bosco Community Center, certificado en el condado de Westchester para niños y niñas de 7 a 14 años de edad, tiene una duración de seis semanas y ofrece programas educativos y recreativos de día completo. Además, se ofrece desayuno, un almuerzo caliente y un aperitivo.

Más de ciento setenta y cinco campistas disfrutan de un ambiente seguro y estimulante, mientras que sus familias pueden ir a sus trabajos y no preocuparse por la seguridad de sus hijos.

PARA SABER

El Don Bosco Community Center, se encuentra en 22 Don Bosco Place, Port Chester. Para mayor información sobre los programas gratuitos que brinda pueden enviar un correo electrónico a info@donboscocenter.org o llamar al 914-939-0323, extensión 11.