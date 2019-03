Censuran a miembro de Junta de Representantes por publicaciones anti inmigrantes en Facebook

STAMFORD – Los miembros de la Junta de Representantes de esta ciudad votaron 24-1, con ocho abstenciones, para censurar a la demócrata Marion McGarry por publicar mensajes anti islámicos y anti inmigrantes en su página de Facebook.

Siete miembros estuvieron ausentes, y los que se abstuvieron dijeron que condenaban los mensajes llenos de odio pero que no podían votar por la censura debido a cómo se manejaba el asunto.

Dijeron que un puñado de representantes acudió a los medios de comunicación con una petición de censura antes de que todos los representantes tuvieran la oportunidad de participar.

McGarry, de 75 años, ex monja católica que ha representado al Distrito 12 durante 12 años, no asistió a la reunión.

El representante Rodney Pratt, el líder de la mayoría de la junta, dijo que estaba investigando de acuerdo con las “Reglas de Orden de Roberts”, una guía de procedimientos, que establece que una organización debe primero intentar resolver tales asuntos internamente.

Después de que él habló con McGarry, ella eliminó algunas de las publicaciones de Facebook pero necesitaba ayuda con el resto, dijo Pratt.

Mientras trabajaba en una resolución, algunos representantes fueron a una estación de noticias por cable para dar su opinión sobre el asunto, precisó Pratt.

“Estoy de acuerdo en que la representante debe ser censurada, pero me he abstenido porque debería haber sido manejado de acuerdo con nuestras reglas, después de que todos entendimos lo que había sucedido”, argumentó Pratt.

Otros representantes, en cambio, dijeron que fue manejado apropiadamente. Matthew Quiñones dijo que estaba satisfecho de que se siguieron las reglas.

Su reunión fue precedida por una conferencia celebrada por el abogado de McGarry, Kenneth Sosnoski, quien dijo que el colega que descubrió las publicaciones de McGarry en Facebook la acosó y violó su derecho a la intimidad.

Sosnoski dijo que el colega, el representante Jonathan Jacobson, un demócrata del Distrito 12, conspiró con el jefe del Comité Demócrata de la Ciudad y el alcalde David Martin para apuntar a McGarry por votar en contra de las políticas pro-desarrollo y pro-corporación.

“El problema es que Marion McGarry es una política honesta y es difícil ser una política honesta” en Stamford, dijo Sosnoski.

Dijo que McGarry es una ex monja que hizo trabajo de misión en las partes más pobres del mundo, incluyendo el servicio a personas con lepra.

El presidente del Comité Democrático de la Ciudad, Josh Fedeli, dijo que no existe tal conspiración.

De acuerdo con el informe, una de las publicaciones de McGarry incluye una foto de los estadounidenses musulmanes recién elegidos que juraron en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos junto con una foto de los ataques terroristas del 9/11 con el título: “Qué rápido olvidamos”.

Otra publicación muestra a un juez ordenando a un inmigrante indocumentado que abandone el país “y llévese su cortacésped con usted”.

Las publicaciones salieron a la luz después de que Jacobson, quien era un amigo de Facebook con McGarry, vio los mensajes de odio y capturó capturas de pantalla de ellos. Jacobson lideró el esfuerzo de censura.