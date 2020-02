Castigan a NY con restricciones en aeropuertos por permitir ley que otorga licencias a indocumentados

NUEVA YORK.- El secretario interino de Seguridad Nacional anunció que las personas del estado de Nueva York ya no pueden participar en ciertos “Programas de Viajeros de Confianza”, incluido el conocido como Global Entry, debido a las disposiciones de la nueva Green Light Law que apoya a los indocumentados.

La ley, que entró en vigencia en diciembre pasado, permite a los inmigrantes indocumentados solicitar licencias para conducir de Nueva York mientras protege la información de los solicitantes de las agencias de inmigración.

Los residentes del estado de Nueva York no pueden “inscribirse o reinscribirse” en los programas “porque ya no tenemos acceso para asegurarnos de que cumplan con los requisitos del programa, por lo que necesitamos hacer nuestro trabajo”, agregó el secretario interino Chad Wolf.

La carta establece que la Green Light Law impedirá el “objetivo del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) de proteger al pueblo de Nueva York de amenazas a la seguridad nacional y pública”, según una copia obtenida por Fox News y confirmada a CNN por una fuente familiarizada con la misiva.

Dado que la ley “impide que el Departamento de Seguridad Nacional acceda a los registros del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York para determinar si un nuevo solicitante o antiguo solicitante (del “Programa de Viajero Confiable”) cumple con los requisitos de elegibilidad del programa, los residentes de Nueva York ya no serán elegibles para inscribirse o volver a inscribirse en tales programas”, agrega la carta.

La carta enumera cuatro de estos programas administrados por Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.

Los programas son Global Entry, que permite un paso por aduanas más rápido para los participantes cuando ingresan a los Estados Unidos; NEXUS, que permite un cruce fronterizo más rápido para viajeros calificados entre Estados Unidos y Canadá; “Red Electrónica Segura para la Inspección Rápida de Viajeros (SENTRI), otro programa que permite una autorización más rápida para viajeros calificados cuando llegan a Estados Unidos y el programa de Comercio Libre y Seguro (FAST), que permite un despacho más rápido para envíos comerciales que cruzan la frontera de los Estados Unidos desde Canadá o México.

La carta no menciona el programa Precheck de la Administración de Seguridad del Transporte, en un esfuerzo aparentemente dirigido para castigar a Nueva York por la ley, mientras se limitan los problemas en los aeropuertos. (Tomado de CNN).