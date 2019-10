Candidatos a alcalde se enfrentan en primer debate

Uno de los temas más importantes abordados en el debate fueron los problemas que enfrentan los estudiantes inmigrantes en las escuelas que aprenden el idioma inglés

NORWALK.- El actual alcalde Harry Rilling y la contrincante Lisa Brinton, protagonizaron un intenso debate, el lunes pasado, organizado por la Liga de Mujeres Votantes de Norwalk, llevado a cabo en la sala comunitaria del Norwalk City Hall, donde ambos dieron a conocer su plan para la Ciudad.

Brinto, es una candidata independiente, respaldada por el Partido Republicano, mientras que Rilling busca su cuarto término como Alcalde de Norwalk.

Brinton en el debate expresó muchos comentarios acerca de lo que ella consideraba como errores, malas políticas y condiciones en declive dentro de la actual administración de la Ciudad, presentando muchas estadísticas para respaldar sus afirmaciones.

Rilling, por su parte, se mostraba relajado, confiado y equilibrado cuando Brinton presentaba las estadísticas.

Uno de los temas más importantes abordados en el debate son los problemas que enfrentan los estudiantes inmigrantes en las escuelas que aprenden el idioma inglés.

El moderador Jean Rabinow preguntó a ambos candidatos cómo abordarían los desafíos de las escuelas de Norwalk, como la afluencia de estudiantes del idioma inglés.

Brinton describió su historia como activista educativa y comentó que “he estado trabajando para cerrar la brecha de logros en esta ciudad durante 15 años. Por eso somos el distrito escolar urbano número uno en el Estado”.

Enumeró problemas escolares, incluido el desafío de la financiación de los costos compartidos educativos (ECS).

“Ahora estamos en una situación de crisis en cuanto al número de niños que ingresan, pero hay que tener en cuenta que Norwalk es el mejor distrito para poder educar a estos niños. Pero necesitamos ayuda. Así que lo promocionaría con fundaciones, iría a corporaciones, volvería a presionar al Estado”, precisó Brinton.

Rilling, por su parte, recordó a todos que no hace muchos años, durante la administración del ex alcalde, Richard Moccia, la Sala de Conciertos se llenaba habitualmente de padres enojados durante la temporada de presupuesto.

“Cuando me convertí en alcalde, establecí una buena relación de trabajo entre la Ciudad y la Junta de Educación, y el plan operativo estratégico de la Junta ha sido respaldado con aumentos de presupuesto, así como el plan de la Junta para construir nuevas escuelas y mejorar sus edificios existentes”, indicó Rilling.

“Nuestras escuelas públicas de Norwalk son el sistema de escuelas públicas más exitoso en este momento en el estado de Connecticut. Tenemos un índice de brecha de rendimiento más alto que cualquiera de los grupos representativos de nuestro distrito. Hemos avanzado mucho en la reducción de la brecha de logros. Y eso es porque trabajamos juntos con la Junta de Educación”, agregó el Alcalde.

Rilling manifestó que “sabemos que al final de este año fiscal, la Junta de Educación probablemente tendrá un superávit y podremos usarlo para compensar los costos que estamos experimentando este año con la afluencia de los estudiantes del idioma inglés:

El Alcalde reveló que el representante federal Jim Himes indicó que puede encontrar dinero federal para ayudar a financiar la educación de los inmigrantes.

Brinton acusó de que Rilling no ha hablado con el Departamento de Educación del Estado sobre la afluencia de los estudiantes inmigrantes. Rilling dijo que sí lo ha hecho.

“Tenemos que educarlos. Es lo correcto. Les damos la bienvenida y queremos ayudarlos a alcanzar su máximo potencial”, dijo Rilling acerca de los inmigrantes.

Por otro lado, el Alcalde se mostró tranquilo al defender su estrategia para desarrollar el núcleo urbano de Norwalk, promocionando el progreso en las escuelas públicas de Norwalk y sonriendo solo ocasionalmente cuando su contrincante le señalaba los errores de su administración.

Los asistentes se mostraron respetuosos y tranquilos durante el debate de una hora.

Brinton se describió a sí misma como el “David” en una batalla de “David y Goliat” y se describió a sí misma como una empresaria capaz de manejar los desafíos de la Ciudad.

Rilling se describió a sí mismo como un estadista experimentado, al expresar que “las decisiones a nivel de Alcalde no son fáciles. Hay muchas capas en el gobierno de la Ciudad, no es cómo manejar una empresa, se necesita mucha planificación y visión de futuro”.

Otros temas que se abordaron en el debate fueron el desarrollo urbano, el desarrollo económico y la obtención de fondos para la Ciudad en un futuro.