Arturo Peniche se separó de Gaby Ortiz porque él “era un estorbo en su vida”

Arturo Peniche confirma su separación tras 38 años de matrimonio con Gaby Ortiz, y dice que ya no soportó darse cuenta que él solo era un estorbo en su vida.

“Cuando ya tu pareja empieza a ver muchos defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor pocas palabras, ya siento que estorbo, que no funciono como hombre, tengo ganas de seguir funcionando como hombre, y amando como la amo, pero ya me di cuenta de que le estorbo y que me tengo que quitar de ahí”, declaró el actor en el programa ‘En casa de Mara’, de la periodista Mara Castañeda que se transmite en YouTube.

Arturo y Gaby eran de los matrimonios más sólidos del medio artístico mexicano, pero este llegó a su fin: “Estoy fastidiado de que no se me reconozca que soy un ching&% en todo, tomé la decisión de quitarme de ahí, ya no la he vuelto a ver en mes y feria”.

Sin embargo, Arturo Peniche asegura que se ha separado, pero que nunca se divorciará, pues no quiere ‘fracasos’ en su vida.