Arquidiócesis de NY cierra 20 escuelas católicas  

NEW ROCHELLE.- La Arquidiócesis de Nueva York anunció que 20 escuelas católicas no volverán a abrir y otras tres escuelas se fusionarán debido a la baja inscripción en medio de la pandemia de COVID-19.

Las autoridades eclesiásticas indicaron que han visto una tasa significativamente baja de reinscripción para el otoño debido a las continuas preocupaciones de salud y el desempleo masivo que ha resultado en que las familias no puedan pagar la matrícula.

La cancelación de las masas también ha afectado la capacidad de la arquidiócesis para apoyar a las escuelas.

“Los niños son siempre las víctimas más inocentes de cualquier crisis, y esta pandemia de COVID-19 no es una excepción. Demasiados han perdido padres y abuelos por este virus insidioso, y ahora miles no volverán a ver a su amada escuela. He mantenido un ojo esperanzador en nuestras escuelas a lo largo de esta saga y mis oraciones están con todos los niños y sus familias que se verán afectados por esta triste noticia”, declaró el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York.

“Dada la devastación de esta pandemia, agradezco que más escuelas no hayan cumplido con este destino, y que las escuelas católicas cercanas estén listas para recibir a todos los niños”, agregó el Cardenal.

La decisión de cerrar las escuelas afectará a unos 2 mil 500 estudiantes y 350 empleados.

Entre las escuelas católicas que cerraran en Nueva York, se encuentran la Holy Family School de New Rochelle; la Our Lady of Perpetual Help School de Pelham Manor, la Saint Ann School y la Saint Paul School, ambas de Yonkers, la Saint Elizabeth Ann Seton School de Shrub Oak y la Saint Patrick School de Bedford, todas del condado de Westchester.

Los estudiantes afectados serán transferidos a las escuelas católicas cercanas.