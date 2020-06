Aprueban nuevas condiciones médicas para programa de marihuana medicinal

BRIDGEPORT.- Más de ocho meses después de que un panel de médicos recomendó que se incluyeran dos dolencias relacionadas con el dolor en el programa de cannabis medicinal del Estado, el único comité bipartidista de la Asamblea General las aprobó esta semana.

El voto a favor de los legisladores eleva el número total de aflicciones para adultos a 38, mientras que hay 10 para menores de 18 años.

Durante una discusión y votación rápidas de tres minutos, obstaculizado solo levemente por la videoconferencia para los miembros y el personal del comité, el Regulation Review Committee de la legislatura aprobó los reglamentos, que ahora permitirán a los pacientes que sufren dolor crónico, de al menos seis meses de duración, y aquellos con el Ehlers-Danlos Syndrome se unirá al programa de marihuana medicinal, que actualmente cuenta con 41 mil 292 pacientes y mil 270 médicos inscritos.

“Estoy agradecido con el Board of Physicians and the Regulations Review Committee por considerar estas condiciones tan cuidadosamente. En particular, la discusión sobre el dolor crónico ha sido informada y considerada. Me complace que hayamos podido escuchar al público y que la Junta haya podido hacer recomendaciones que brindarán a los pacientes y a los profesionales médicos que los tratan más opciones de atención”, declaró la comisionada de Protección al Consumidor, Michelle Seagull.

El último paso en este proceso es que el Departamento presente los reglamentos a la Secretaría de la Oficina del Estado, quien los publicará en línea. En ese punto, las regulaciones serán finales.

A diferencia de otros paneles de la Asamblea General, la Regulation Review tiene copresidentes demócratas y republicanos y los 14 miembros están divididos equitativamente.

La representante estatal Susan Johnson de Windham dirigió la reunión de videoconferencia junto con el senador estatal Craig Miner, republicano de Litchfield.

Administrado por el Departamento de Protección al Consumidor del Estado, el programa de cannabis medicinal es asesorado por su Junta de Médicos, que aprobó las dos nuevas condiciones el 27 de septiembre del año pasado.

El Fiscal General William Tong aprobó el borrador en febrero y el Board of Physicians and the Regulations Review Committee aprobó las dos condiciones esta semana.