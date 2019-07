Alejandro Fernández consume alcohol pero drogas no

Don Vicente Fernández negó que su hijo Alejandro consuma drogas, pero aceptó que sí le gusta el alcohol, y que a veces se le pasa la mano.

El cantante molesto comentó: “Somos muy peludos de la nariz y ese día se los cortaron, y sí se veía como que era otra cosa, pero sí me lastimó porque algunos medios son muy amigos míos y lo dijeron, si él hiciera eso, lo metería a chicotazos a una rehabilitación. Cómo no me voy a enojar, me da sentimiento cómo los medios distorsionan las cosas, por ejemplo lo de la nariz, es mi hijo y me duele, yo sé que mi hijo toma, pero de drogas nada, lo colgaría”.

Don Vicente reveló que el Potrillo es el único de sus hijos que toma: “Ninguno de mis hijos, ni Vicente ni Gerardo toman. El Potrillo sí se echa sus tragos, no lo voy a negar, y a veces se le pasa. Yo también lo hacía en el escenario. Yo no tomo ni cerveza en mi casa. Mi hijo es como yo, en su casa no toma licor”.