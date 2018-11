Alcaldes piden a Gobernador electo más fondos para escuelas

Los funcionarios también le pidieron a Ned Lamont trenes más rápidos entre New Haven y Nueva York

NEW HAVEN.- Más dólares para las escuelas y trenes más rápidos entre New Haven-New York fueron el tema de la agenda del martes pasado, en la primera reunión cara a cara entre los alcaldes de las grandes ciudades de Connecticut y el gobernador electo Ned Lamont.

Lamont y la Vicegobernadora electa Susan Bysiewicz celebraron una reunión a puerta cerrada, de una hora de duración, en su anterior sede de la campaña de New Haven, en el segundo piso de la Willow Street

Los funcionarios electos se reunieron con la alcaldesa de New Haven, Toni Harp; el alcalde de Bridgeport, Joe Ganim, el alcalde de Hartford, Luke Bronin, así como el alcalde de Waterbury, Neal O’Leary, y el alcalde de Stamford, David Martin.

La reunión, que fue cerrada a la prensa, representó la primera reunión en persona entre los alcaldes de las cinco ciudades más grandes del estado y Lamont y Bysewicz, quienes derrotaron a los candidatos republicanos Bob Stefanowski y Joe Markley, en las elecciones generales de la semana pasada.

Los cinco alcaldes, que asistieron a la reunión del martes, representan alrededor de una quinta parte de la población total del Estado, y resultaron 110 mil 248 de los 676 mil 655 votos totales que Lamont y Bysiewicz recibieron el martes pasado, según la Secretaria de la Oficina del Estado, Denise Merrill.

A lo largo de su campaña para Gobernador, Lamont declaró repetidamente que el futuro del Estado atraviesa por las ciudades de Connecticut.

“Como gobernador, la revitalización de las ciudades de Connecticut será la pieza central de mi agenda de desarrollo económico”, se lee en uno de los informes de políticas de su campaña sobre “Crear empleos, hacer crecer la economía”.

Después de la reunión del martes, los cinco alcaldes elogiaron a Lamont y Bysiewicz por llamar a los alcaldes de las grandes ciudades a hablar sobre los problemas que más afectan a los centros urbanos más grandes de Connecticut.

“Todos queríamos asegurarnos de que las áreas urbanas reciban más fondos”, comentó Harp sobre la reunión.

Ella dijo que la fórmula de Participación en los Costos de la Educación (ECS), mediante la cual el Estado determina la cantidad de fondos para la educación que se asignarán a cada municipio, fue uno de los puntos centrales de conversación en la reunión.

“Muchas de nuestras ciudades han aumentado en el número de alumnos, sin embargo, nuestra fórmula ECS ha sido la misma y nuestras escuelas no están recibiendo los fondos suficientes”, agregó Harp.

El año fiscal pasado, New Haven recibió 147.9 millones de dólares en fondos para educación del Estado.

Ella dijo que Lamont y Bysiewicz no necesariamente propusieron soluciones concretas en la reunión sobre los problemas que enfrentan las ciudades de Connecticut.

“Ellos estaba en un modo de escucha”, comentó Harp sobre Lamont.

“Él indicó que está dispuesto a ayudarnos y al menos esa es una esperanza”, expresó la alcaldesa.

O’Leary y Martin reiteraron que los ECS y el transporte fueron los temas que más ocuparon a los cinco alcaldes, en la reunión con Lamont y Bysiewicz.

“Los ECS y cómo funcionan para las ciudades frente a las áreas más rurales fue el tema principal y considero que fue el más importante porque un Estado depende de la educación para su desarrollo”, declaró Martin, alcalde de Stamford.

Otro tema que se discutió en la reunión fue el transporte, en particular el corredor de Metro-North y la autopista I-95.

Por su parte, el alcalde de Hartford, Luke Bronin, calificó la reunión como una “buena discusión general”, particularmente sobre las inversiones en transporte público como un motor económico clave para las ciudades y el Estado en general.

“Creo que ubicar a la ciudad de New Haven a una hora de Nueva York sería un cambio de juego positivo para todo el estado”, dijo Bronin, al referirse a que se necesitan trenes más rápidos para Metro-North.

Joe Ganim, el alcalde de Bridgeport y ex retador de Lamont para la nominación demócrata para Gobernador este verano, precisó que la conversación fue positiva, ya que se abordó un aumento de fondos de los ECS hasta la reducción de los impuestos a la propiedad.

Ganin agregó que el Gobernador electo ha dado el primer paso que los alcaldes de las grandes ciudades esperaban de él, que era convocarlos y escuchar sus mayores preocupaciones.

Dijo que confía en que la agenda actual de Lamont, una vez que se inaugure como Gobernador en enero, reflejará su compromiso de priorizar las ciudades de Connecticut.

“Estuve agradecido por la oportunidad de sentarme con los alcaldes Ganim, Harp, Martin, Bronin y O’Leary para una conversación productiva sobre los problemas que enfrentan nuestras ciudades más grandes y nuestro Estado en general”, declaró Lamont.

“Serán socios importantes mientras trabajamos para impulsar nuestra economía y crear empleos bien remunerados aquí en Connecticut”, finalizó el Gobernador electo.