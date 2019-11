Alcaldes demócratas seguirán dominando ciudades del Estado

Harry Rilling (Norwalk), Joe Ganim (Bridgeport), Nanci Rossi (West Haven) y Luke Bronin (Hartford) fueron reelectos en sus cargos, al igual que el republicano Mark Boughton en Danbury

NORWALK.- Los candidatos demócratas a la alcaldía, en las principales ciudades de Connecticut, fueron los vencedores de las elecciones municipales, realizadas, el martes pasado, y gobernarán sus municipios para el período 2019-2021.

Harry Rilling en Norwalk, Joe Ganim en Bridgeport, , Nanci Rossi en West Haven y Luke Bronin en Hartford fueron reelectos en sus cargos, al igual que el republicano Mark Boughton, que estará dirigiendo la ciudad de Danbury en su décimo período. Todo un record.

Justin Elicker en New Haven, sucederá a Toni Harp, que buscaba su cuarto término como Alcaldesa.

En los próximos días, los vencedores tomarán posesión de sus cargos, buscando cumplir con todos los proyectos para beneficio de los residentes.

Rilling gana su cuarto témino

En Norwalk, el titular Harry Rilling ganó su cuarto mandato como Alcalde.

Rilling superó a la candidata no afiliada Lisa Brinton por segunda vez, ganando el 55 por ciento de los votos. El demócrata obtuvo 8 mil 377 votos, mientras que Brinton alcalzó 7 mil 31 marcas.

Los partidarios gritaron “dos años más” cuando Rilling entró en la sala de reuniones del Hilton Garden Inn el martes por la noche, tras conocerse los resultados.

“Estoy muy honrado y privilegiado de ser elegido para un cuarto mandato”, declaró el Alcalde tras ser reelecto en el cargo.

Rilling fue presentado como ganador por el Fiscal General de Connecticut, William Tong y el senador líder de la mayoría Bob Duff.

“Los votantes han respondido a un mensaje positivo y votaron sin duda por el mejor candidato”, comentó Duff.

Rilling, quien anteriormente era jefe de policía de Norwalk, fue elegido por primera vez en 2013. En 2017, derrotó a Lisa Brinton, quien obtuvo aproximadamente el 23 por ciento de los votos como candidata en una carrera de cuatro personas. Este año, fue respaldada por el Comité Republicano de la Ciudad.

Darnell Crosland, el controvertido abogado y ex presidente de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), que jugó con la idea de una carrera republicana por la Alcaldía, se retiró de la carrera.

Durante la campaña, Rilling y Brinton a menudo se enfrentaron en temas como el desarrollo, proyectos de infraestructura estatal, como el puente ferroviario Walk Bridge y la transparencia.

Ganim reelecto en Bridgeport

El controversial alcalde de Bridgeport, Joe Ganim ganó la reelección, tras vencer a su rival, la senadora estatal demócrata Marilyn Moore, que se postuló por escrito.

Ganim obtuvo 9 mil 592 votos (60 por ciento), mientras que Moore alcanzó 4 mil 735 marcas (30 por ciento).

Además, participaron en esta elección el hispano John Rodríguez del partido Republicano, que logró apenas el 10 por ciento de los votos, así como Ethan Book, Jeff Kohut y Mary Ann McLaine.

Dirigiéndose a la multitud reunida en un restaurante, tras conocer los resultados de las elecciones, Ganim afirmó que la victoria fue “tan humilde como lo fue hace cuatro años y como lo fue cuando fui elegido por primera vez en 1991”.

El actual alcalde dirigió la Ciudad por primera vez durante la década de 1990 hasta que fue declarado culpable de corrupción en 2003. Cumplió siete años en una prisión federal y tuvo un regreso impensado en 2015, venciendo al entonces alcalde Bill Finch en las primarias de ese verano y ganando las elecciones generales para regresar al cargo.

Ganim indicó que se siente honrado de “trabajar y tratar de enfrentar los desafíos de las personas en cada vecindario de Bridgeport, que dirigen su mirada al Ayuntamiento, miran al gobierno de la Ciudad y miran a su Alcalde para obtener algunas respuestas en sus vidas”.

Justin Elicker vencedor en New Haven

El demócrata Justin Elicker fue confirmado como el 51º alcalde de New Haven.

Después de una carrera muy reñida, Elicker obtuvo una rotunda victoria en todos los vecindarios, contra la actual alcaldesa Toni Harp, que buscaba un cuarto mandato en la línea, participando por el Working Families Party.

Elicker obtuvo 12 mil 296 votos (70 por ciento), mientras que Harp apenas consiguió 5 mil 34 marcas (29 por ciento).

Otros candidatos que participaron fueron Seth Poole y Roger Uihlein, que no lograron ni siquiera un uno por ciento.

Harp admitió la derrota justo antes de las 9:00 de la noche. Llegó al East Rock Elks Lodge 141 en Webster Street y declaró que “las elecciones no produjeron los resultados que hubiéramos preferido pero reconocemos la derrota. Felicito a Justin Elicker y su equipo por su logro. Les deseo éxito en el futuro al igual que se lo deseo que los residentes de New Haven. Me siento bendecida con la oportunidad que he tenido y estoy agradecida por la capacidad de servir a la gente de New Haven”.

Elicker, por su parte, agradeció a sus padres y llamó a su esposa, Natalie Elicker, para compartir su triunfo.

El nuevo Alcalde dijo que la llamada de Harp hacia él fue muy amable y le dijo que haría todo lo posible para que la transición fuera fácil y sin problemas, lo que comenzó otra ronda de aplausos entre los partidarios del demócrata.

Elicker dijo que ahora comienza el verdadero trabajo, pero primero le dijo a la multitud que en sus viajes por la Ciudad conoció a una mujer afroamericana y a otra hispana que le dijeron “no te olvides de nuestras comunidades”.

Otros alcaldes ganadores

En West Haven, la demócrata Nanci Rossi fue reelecta en el cargo, tras vencer al republicano Michele Gregorio.

Rossi obtuvo 5 mil 71 votos (60 por ciento), mientras que Gregorio alcanzó 3 mil 426 marcas (40 por ciento).

En East Haven, el demócrata Joseph Carfora, con el 53 por ciento de los votos derrotó al republicano Steve Tracey, que obtuvo el 47 por ciento. Carfora sucederá al polémico alcalde Joseph Maturo.

Por su parte, en Hartford, el demócrata Luke Bronin fue reelecto al arrasar en las elecciones municipales venciendo al hispano Eddie Pérez y al republicano James Stanley McCauley.

Bronin alcanzó un 77 por ciento de los votos.

En Milford, el alcalde Benjamin Blake, un demócrata continuará en el cargo al derrotar a republicano Daniel German.

La regla de los alcaldes demócratas se rompió en Danbury, donde el republicano Mark Boughton resultó electo por décima vez, tras vencer, con el 51 por ciento de los votos, al demócrata Christopher Setaro, que logró un 44 por ciento.

Hispanos ganadores en otras carreras

En Bridgeport, la hispana Lydia Martínez fue electa como la Secretaria de la Ciudad.

En New Haven las hispanas Evelyn Rodríguez y Carmen Rodríguez lograron un puesto en el Board of Alders.

En Danbury, el hispano Elmer Palma, representando al Distrito 2, alcanzó una posición en el Council At Large, mientras que Nelson Merchan obtuvo un puesto en la Junta de Zonificacion de Danbury.

No todo fue triunfo para los hispanos. En Stamford, Eva Maldonado perdió la elección frente al demócrata Jack Bryant, por un puesto en la Junta de Educación de la Ciudad.