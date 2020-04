Aislinn Derbez habla de su fea adicción al alcohol

Aislinn Derbez ha revelado en una charla con su hermano José Eduardo, las cosas feas que vivió por abusar del alcohol.

Entrevistada por su hermano José Eduardo Derbez para su canal de YouTube, Aislinn reveló que la motivaba a caer en los excesos.

“Tuve como esta etapa de alcohol entre los 18 y los 24 o 25. Cuando me ponía peda, me ponía peda en serio, yo no tomaba porque me gustara, tomaba para ponerme hasta el queque”.

Ante la pregunta que le hizo su hermano sobre las crudas, Aislinn Derbez explicó: “Me di cuenta que soy alérgica al alcohol, soy como alérgica a los estupefacientes del mundo. Una vez me pegó la cruda tan feo que me empezó a hormiguear todo el cuerpo, me empezaron a hormiguear las manos, empecé a sudar frió y dije: ‘Me voy a morir, me voy a desmayar’. Me desmayé en la calle, me quisieron llevar al hospital, no me dejé, pero no podía ni salir ni a la calle, no podía ni caminar, por eso yo ya no tomo”, confesó.

En la entrevista de cerca de 20 minutos, recordaron varias anécdotas sobre su infancia y cómo ambos molestaban a su hermano Vadhir.