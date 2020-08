Agencia recibe fondos para apoyar los servicios de cuidado infantil

STAMFORD.- Los Children’s Learning Centers of Fairfield County recibieron una subvención de 35 mil dólares de United Way of Western Connecticut.

La subvención proporcionará fondos fundamentales para que las familias puedan acceder a una educación infantil de alta calidad en los Children’s Learning Centers.

United Way informó que está trabajando para ayudar a las familias que describe como Asset Limited Income Constrained Employed (ALICE).

“En United Way of Western Connecticut, nos damos cuenta de lo importante que es el cuidado infantil para ayudar a las personas a regresar al trabajo y apoyar a sus familias”, declaró Isabel Almeida, presidenta de United Way of Western Connecticut.

“Children’s Learning Centers es un socio valioso en el área de Stamford, que brinda atención de calidad a la población de ALICE que trabaja arduamente. Esta financiación permite a los padres trabajar y proporciona a los niños un buen comienzo en la vida. Estamos felices de ayudar a Children’s Learning Centers a apoyar a las familias de Stamford a través de esta subvención”, agregó Almeida.

Los Children’s Learning Centers sirven a familias de todos los niveles de ingresos y ofrece a las familias que califican una escala móvil de tarifas según el tamaño y los ingresos de la familia.

La agencia reabrió recientemente las ocho ubicaciones de Stamford para atender a 380 niños, lo que permitió que casi 500 padres volvieran a trabajar.

“Estamos muy agradecidos por esta subvención de United Way of Western Connecticut. El apoyo y la asociación de United Way son vitales para ayudar a la agencia a cumplir su misión”, comentó Marc Jaffe, director ejecutivo de los Children’s Learning Centers of Fairfield County.

Jaffe señaló que durante la pandemia de coronavirus, la agencia ha brindado apoyo remoto a las familias inscritas. Pero durante meses, la organización se ha esforzado por reabrir para poder brindar educación y cuidado de la primera infancia de una manera confiable y segura, lo que permite a los padres regresar al trabajo.

En circunstancias normales, los Children’s Learning Centers of Fairfield County educa y cuida a 950 niños al día, 51 semanas al año en sus ocho ubicaciones de Stamford.

Además, la agencia es el mayor proveedor de alimentos para los niños pequeños en el suroeste de Connecticut, y sirve casi medio millón de comidas y bocadillos al año.

“Si tiene preguntas sobre cómo inscribirse en los Children’s Learning Centers of Fairfield County, pueden llamar al 203-967-6960. Las familias interesadas en inscribirse en Early Head Start o Head Start deben llamar al 203-989-0228”, finalizó Jaffe.