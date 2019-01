Advierten Dreamers: “No aceptaremos ningún muro a cambio de protecciones temporales de DACA y TPS”

Los jóvenes inmigrantes rechazan permitir que la seguridad de las comunidades inmigrantes sea una moneda de cambio para construir el muro fronterizo.

BRIDGEPORT.- El presidente Trump propuso un “acuerdo” para finalizar el cierre del Gobierno y construir el muro fronterizo a cambio de extensiones temporales de tres años de las protecciones de la Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Este acuerdo propuesto se produce en medio del cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos que comenzó el año pasado cuando el Congreso se negó a financiar la promesa de la campaña del muro fronterizo de Trump.

Los miembros de CT Student for a Dream (C4D) compartieron con EL SOL News su reacción al escuchar la propuesta del Presidente.

Jonathan González-Cruz, coordinador de políticas y receptor de DACA declaró a EL SOL News que “la propuesta es el ejemplo más reciente del abuso del presidente Trump a nuestra comunidad de inmigrantes. Esta es una crisis de la propia creación de Trump. El mandatario ‘mató’ a la DACA y el TPS y luego impidió que se aprobara una legislación en 2018, lo que habría creado un camino hacia la ciudadanía para mí y para otros jóvenes inmigrantes”.

González-Cruz agregó que “ahora él está proponiendo un ‘arreglo temporal de DACA/TPS’ a cambio de su largo y prometido muro para hacer feliz a su base. Si a Trump y sus compañeros realmente les importara proteger a los beneficiarios de DACA como yo, no habría ‘matado’ a DACA ni al TPS. Trump y su administración supremacista blanca no quieren una verdadera solución para los jóvenes inmigrantes, uieren jugar a la política con nuestras vidas”.

El dreamer manifestó a este semanario que “solo ven nuestro dolor como fichas de negociación para promulgar políticas de inmigración draconianas y dañinas. El uso por parte de la Administración Trump de las protecciones de DACA y TPS como elementos de negociación política ilustra la manera cruel de Trump de mantener como rehenes las vidas de las familias inmigrantes por sus propias ganancias políticas racistas”.

A criterio del joven inmigrante, “Trump y su Administración deben terminar su práctica inhumana de mantener a cientos de miles de familias en cautiverio por su propia agenda racista e intolerante”

Por su parte, Camila Bortolleto, gerente de Campaña, receptora de DACA, comentó a EL SOL News que “no seremos utilizados como fichas de negociación en la búsqueda de Trump de un muro inútil y racista. No intercambiaremos protecciones temporales por un muro fronterizo permanente y draconiano. Más que un simple muro, este acuerdo fortalecería la fuerza de deportación de Trump, desgarraría a las familias y militarizaría nuestras comunidades fronterizas, ninguna de las cuales no hará que nuestras comunidades sean más seguras”. Bortolleto agregó que “nuestras ciudades fronterizas ya están altamente militarizadas y tienen miles de agentes de deportación que pueden detener, registrar e interrogar a nuestra comunidad por un capricho. Este no es un compromiso real, ni tampoco compasivo, ya que lo único que compromete es la seguridad y la dignidad de nuestras comunidades de inmigrantes”.

La activista precisó que “la verdadera justicia y la liberación para nuestras comunidades no llegarán hasta que los sistemas inhumanos que están abusando, deteniendo, deportando, aterrorizando y asesinando a nuestra comunidad sean desmantelados y abolidos. Hacemos un llamado a nuestros miembros del Congreso de ambas partes para que no acepten esta propuesta y rechacen todos los fondos para un muro y para las agencias de deportación del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) y US Customs & Border Protection (CBP)”.

Bortolleto apuntó que “podemos hacerlo mejor que esto, nuestras comunidades necesitan más que esto, que es reabrir el Gobierno ahora sin un muro y sin una expansión de las agencias de deportación, no utilizar el sufrimiento de los jóvenes inmigrantes y las familias de TPS para permitir que Trump promulgue su agenda de deportación masiva”.