Access Health CT se centra en las personas sin seguro

La tasa de personas sin seguro de salud en el Estado fue del 5.3 por ciento o alrededor de 186 mil personas en 2018

HARTFORD.- La inscripción para los planes de seguro de salud 2020 comenzó la semana pasada y los funcionarios que trabajan con Access Health CT se dirigen en este período especialmente a la población no asegurada.

La tasa de personas sin seguro de Connecticut fue del 5.3 por ciento o alrededor de 186 mil personas en 2018. Eso es un aumento en relación con el 4.9 por ciento registrado en 2016, según un informe de Access Health CT sobre la población sin seguro.

Sin embargo, es mucho más bajo que el 9.4 por ciento de personas sin seguro registrada en 2013, antes de que las personas pudieran comprar un seguro a través de la Affordable Care Act (ACA).

La campaña de inscripción abierta de este año está utilizando recursos adicionales para apuntar a esas áreas con golpes de puerta en puerta y alcance comunitario a través de lugares como el Community Renewal Team (CRT) en Hartford.

CRT es una agencia de acción comunitaria que ofrece de todo, desde servicios de salud mental hasta asistencia energética para el hogar.

La ubicación del CRT, en la Market Street, atiende a más de 5 mil personas y ahora hay de cuatro a cinco personas para ayudarlas a inscribirse en un plan de seguro o Medicaid, dependiendo de sus ingresos.

El CRT fue uno de los tres navegadores elegidos este año por Access Health CT para ayudar con la inscripción.

La agencia atiende a más de 67 mil personas y más de 28 mil familias en todo Connecticut.

El presidente de Access Health CT, James Michel, considera que la razón por la que la mayoría de las personas no tienen seguro médico es porque no creen que sea asequible.

El estudio que Access Health CT realizó en la población sin seguro encontró que la razón principal por la que las personas no obtuvieron seguro es porque asumieron que la cobertura no sería asequible.

La segunda razón fue que “los costos de las primas parecen demasiado altos porque los vendedores de seguros de terceros presentan opciones de planes que no ofrecen asistencia con las primas”.

La tercera razón fue porque “no pueden hacer que un costo mensual adicional funcione en su realidad financiera”, encontró el informe.

Más abajo en la lista fue que algunos no creían que lo necesitaran o que no eran elegibles para subsidios federales y como resultado se excluyeron del mercado.

“Muchas personas que no tienen seguro califican para Medicaid y no lo saben”, comentó Michel.

Si bien Access Health CT está alentando a las personas a comprar y comparar los planes médicos para 2020, se estima que el 80 por ciento renovará automáticamente sus planes para 2019.

Sin embargo, eso podría tener un costo, especialmente para aquellos que no reciben ningún subsidio.

El 50 por ciento de los consumidores que verán una disminución en sus primas son aquellos que reciben un subsidio federal, según Wakley, una firma de consultoría actuarial cuyos datos se incluyeron en la presentación en la reunión de la junta de Access Health CT, el mes pasado.

Las primas son lo que los consumidores pagan mensualmente que les da acceso al seguro.

Basado únicamente en las primas, el informe de Wakley encontró que la mayoría de los consumidores que no son elegibles para subsidios federales y están en “planes de oro” verán un aumento promedio de 116 dólares por mes.

Aquellos en “planes de plata” verán un aumento promedio de 66 dólares por mes, y aquellos en “planes de bronce” verán un aumento de 59 dólares por mes.

Un pequeño número de aquellos consumidores que no reciben subsidios recibirán una ligera reducción en las tarifas dependiendo del plan en el que se encuentren, se dio a conocer.

La investigación sin seguro encontró que las personas que trabajan por cuenta propia en su propio negocio no incorporado representan el 14.1 por ciento de la población sin seguro y aquellos que han trabajado menos de tiempo completo en los últimos 12 meses son el 37.6 por ciento de la población sin seguro.

Michel reitero que este año, Access Health CT se centrará en las personas sin seguro.

Michel dijo que si no salen y comienzan a tocar puertas, estos residentes no sabrán lo que se están perdiendo.

Además de enfocarse en las poblaciones que no tienen seguro médico, Access Health CT realizará 30 ferias de inscripción en 23 ciudades y habrá dos centros de inscripción, uno en la Biblioteca Raymond en East Hartford y otro en la Biblioteca Ferguson en Stamford.

La inscripción comenzó el 1º de noviembre y continúará hasta el 15 de diciembre para cualquier persona que quiera estar cubierta a partir del 1º de enero de 2020.