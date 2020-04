EL SOL News

No se necesita cita previa

NEW HAVEN.- Con el fin de evitar que más personas sean contagiadas por el coronavirus, Murphy Medical Associates y el Departamento de Salud Pública de New Haven abrieron un nuevo sitio de pruebas en esta ciudad.

El nuevo sitio de prueba completamente gratis se encuentra en la cancha de baloncesto del Day Street Park, en la esquina de las calles Chapel y Day.

Es el tercer lugar de prueba sin cita previa en esta ciudad.

De acuerdo con las autoridades, las pruebas estarán disponibles de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

De acuerdo con la Ciudad, este es uno de los barrios más afectados en New Haven por el COVID-19, y es además uno de las áreas con más personas de bajos ingresos, lo que significa que no mucha gente tiene automóviles.

“Por eso es tan importante tener un sitio de acceso directo, y todos pueden venir aquí a hacerse la prueba caminando, ya que es un lugar abierto”, manifestaron las autoridades.

Sin embargo hay otros dos lugares en ubicados en el área de la Cornell Scott y en Fair Haven.

Para programar una cita, aunque no es obligatorio, puede contactar al Departamento de Salud de la Ciudad.

La prueba es gratuita solo para los residentes de New Haven. S

“Si no vive en New Haven, puede averiguar todo sobre los sitios de prueba del estado en la coronatestct.com”, finalizaron las autoridades.