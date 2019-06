Abogado recuerda a inmigrantes mantenerse callados si se encuentran con un agente del ICE

NORWALK.- Con el fin que la comunidad aprenda cómo prepararse en caso de encontrarse con un agente del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), el abogado Felipe Berns brindó una charla gratuita, en la que los inmigrantes recibieron información de qué hacer y qué no deben hacer para mantenerse seguros de cara al futuro.

En la charla, ofrecida en la iglesia Santa María de Norwalk, Berns pidió a los inmigrantes mantenerse callados en caso de encontrarse con un agente del ICE, no revelar su lugar de procedencia y sobre todo mantenerse informados en todo momento y no actuar a la ligera.

CONSEJOS DEL ABOGADO

* Usted tiene el derecho de permanecer callado y rechazar hablar con un agente de inmigración.

* No conteste ninguna pregunta. Usted también puede decir que quiere permanecer callado. No brinde información sobre donde nació y cómo entró a los Estados Unidos.

* Lleve consigo una tarjeta donde usted le dice al agente de inmigración que no desea hablar con él, en caso de que lo detenga. La tarjeta debe explicar que usted desea permanecer callado y que desea hablar con un abogado.

* No abra la puerta. Para poder entrar en su hogar, los agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) deben tener una orden judicial firmada por un juez. No abra la puerta a menos que el agente del ICE le enseñe la orden judicial. Si un agente de ICE quiere mostrarle una orden judicial, lo puede hacer poniéndola contra la ventana o la puede pasar por debajo de la puerta. Para ser válida, la orden judicial debe tener su nombre correcto y dirección.

* Usted no tiene que abrir la puerta para hablar con un agente de inmigración. Si usted abre la puerta es mucho más difícil no responder a sus preguntas.

* Usted tiene el derecho de consultar a un abogado. Su abogado puede estar presente si el ICE u otro oficial de la ley le hace preguntas.

Antes de firmar cualquier documento, consulte con un abogado.

* Los agentes de ICE pueden intentar que usted firme documentos donde renuncia a su derecho de consultar a un «abogado o de presentarse ante un juez de inmigración. Asegúrese de entender exactamente lo que dice cualquier documento antes de firmarlo.

* Siempre lleve con usted cualquier documento de inmigración válido que tenga. Por ejemplo, si usted tiene un permiso de trabajo válido o una tarjeta de residencia permanente (green card), asegúrese de llevarlos con usted por si necesita enseñarlo como identificación. No lleve documentos de otro país, como un pasaporte extranjero. Esos documentos podrían ser usados contra usted en un proceso de deportación.

* Si usted tiene hijos y tiene miedo de que ICE lo arreste, dígale al oficial de ICE que tiene hijos. Si usted es el padre, madre, o es la persona principal responsable del cuidado de un ciudadano estadounidense o residente permanente que tiene menos de 18 años de edad, el ICE puede ejercer discreción y no arrestarle.

* Cree un plan de seguridad. Memorícese el número de teléfono un amigo, familiar, o abogado que pueda llamar si es arrestado. Si usted cuida a niños u otras personas, haga un plan para que alguien se encargue de ellos si usted es detenido. Mantenga documentos importantes corno actas de nacimiento y documentos de inmigración en un lugar seguro donde un amigo o un familiar los pueda encontrar si es necesario.

* Asegúrese de que sus familiares sepan cómo localizarlo si usted es detenido por el ICE. Ellos pueden usar el buscador del ICE que está en la web locator.ice.govi/odls/homePage.do para encontrar adultos bajo custodia de inmigración.

* Además, pueden llamar a la oficina local de ICE (busque el número de teléfono en la web www.ice.govi/contact/ero). Asegúrese de que sus familiares tengan su número de registro de extranjero (numero A), si usted tiene uno. Usted puede llamar al número de la Oficina Ejecutiva de * Revisión de Inmigración (EOIR) al 240-314-1500 o 1-800-898-7180 (gratis) las 24 horas al día, los 7 días a la semana, para obtener información sobre el estado de su caso de inmigración.

* Reporte y documente las redadas y arrestos. Si es posible y seguro para usted, tome fotos y video de la redada o del arresto. Además, tome notas de lo que sucedió. Llame a la línea de United We Dream para reportar la redada al 1-844-363-1423. Mande además un mensaje de texto a 877877.

* Obtenga ayuda legal. Puede encontrar organizaciones que proveen ayuda legal de a bajo costo en la web immigrationlawhelp.org. Las cortes de inmigración tienen una lista de abogados y organizaciones que proveen servicios legales gratuitos, disponible en la web justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers-map.

* En la web https://www.adminrelief.org hay un localizador donde usted puede escribir su código postal y recibir una lista de todos los servicios legales cerca de usted. Usted puede buscar un abogado de inmigración usando el directorio de la Asociación de Abogados Americanos de Inmigración (Aila), en la web www.ailalawyercom

* El National Immigration Project of the National Lawyers Guild también tiene una herramienta de búsqueda para encontrar a un abogado en la web Www.nationalimmigrationproject.org/find.html.

* Conozca más sobre sus derechos. Pueden ingresar a la web www.nilc.org/issues/immigration-enforcement/todos-tienen-derechos-basicos.