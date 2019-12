A nivel estatal: El 11 por ciento de las mujeres vive por debajo de umbral de pobreza

De acuerdo con el informe, el 8 por ciento de todas las mujeres en el Estado no tienen un diploma de la escuela secundaria, y esas mujeres ganan un salario medio anual de solo 19 mil 198 dólares

BRIDGEPORT.- La tasa de mortalidad infantil entre las mujeres afroamericanas en Connecticut es 182.2 por ciento más alta que entre las mujeres blancas.

El 8 por ciento de todas las mujeres en el Estado no tienen un diploma de la escuela secundaria, y esas mujeres ganan un salario medio anual de solo 19 mil 198 dólares.

Esa información está disponible por primera vez, gracias a una colaboración entre siete organizaciones centradas en mujeres y niñas en Connecticut, que se unieron para crear un panel de datos único en su tipo, solo sobre mujeres.

Se llama Connecticut Women & Girls Data Platform.

Los datos, extraídos de una variedad de fuentes, se dividen por condados y las principales ciudades de Connecticut, y se agrupan en economía, salud, educación, demografía y participación cívica.

El resultado son puntos de datos sobre mujeres y niñas en Connecticut que antes no estaban disponibles.

Por ejemplo, el 47.8 por ciento de los hogares encabezados por mujeres en Connecticut de 65 años o menos están por debajo del umbral de ALICE, que es el nivel de ingreso mínimo necesario basado en el Presupuesto de Supervivencia Familiar calculado por United Way, una estimación del costo total de los elementos esenciales del hogar.

Entre las mujeres mayores de 65 años en Connecticut, el 52.2 por ciento está por debajo del umbral de ALICE.

“No puedes tener buenas conversaciones a menos que conozcas los números. El siguiente paso es armar la historia y preguntarse: ¿Dónde están las brechas y dónde están las cosas que deben abordarse?”, manifestó Michelle Riordan-Nold, directora ejecutiva de CT Data Collaborative.

La esperanza es que esta herramienta, según Jenny Steadman, de la Aurora Foundation, con sede en Hartford, sea utilizada por los legisladores a medida que se debaten las políticas y se elaboran los proyectos de ley.

Steadman sirvió en el equipo de transición del gobernador Ned Lamont y dijo que, en ese momento, era necesario este tipo de datos.

“Realmente queremos ver que esta sea una herramienta de fácil acceso para los legisladores” y agregó que muchos de los puntos de datos revelados por la Junta detallan lo que podría considerarse una mala noticia.

“Aunque son malas noticias, son noticias vitales que pueden servir para mejorar. Si sabemos dónde están las brechas y los problemas, podemos construir mejores políticas, mejores programas y dirigir más recursos hacia las mujeres y las niñas”, expresó Steadman.

Ahora que los datos están disponibles, Steadman comentó que el objetivo es proporcionar un contexto para los legisladores y organizaciones que sirven a mujeres y niñas en Connecticut, y mejorar las habilidades de datos en esas organizaciones.

Steadman y Riordan-Nold creen que esta herramienta de datos solo para las mujeres puede ser la primera de su tipo en el país. En lugar de estar decepcionados de que los datos sobre las necesidades de las mujeres y las niñas fueran tan difíciles de obtener, Steadman precisó que lo que importa es que ahora está disponible.

Las organizaciones involucradas en la construcción de la Connecticut Women & Girls Data Platform (https://womenandgirls.ctdata.org) fueron Aurora Women and Girls Foundation, Fairfield County’s Community Foundation’s Fund for Women & Girls, Main Street Community Foundation Women & Girls’ Fund, y Community Foundation of Middlesex County Sari A. Rosenbaum Fund for Women & Girls.