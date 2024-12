Oficiales regalan zapatos a hombre autista víctima de robo

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Los pequeños gestos suelen ser los que más brillan, y dos oficiales de la policía de New Haven lo demostraron al convertir una situación sombría en un momento de bondad para un hombre.

Un hombre autista informó a la policía de New Haven que un grupo de jóvenes lo agredió y le robó sus zapatillas y su gorra en la Whalley Avenue, el jueves 14 de noviembre.

El encuentro lo dejó conmocionado y aterrorizado.

Fue entonces cuando intervino el oficial Trevor Brown.

Brown no solo tomó el informe, sino que llevó el caso al gerente de distrito, el sargento Lambe, quien colaboró ​​con la New Haven’s Office of Youth Services.

Juntos, trabajaron para restaurar la fe del hombre en la comunidad, según compartió el Departamento en una publicación de Facebook.

La semana pasada, los oficiales Brown y Evans sorprendieron al hombre con dos pares nuevos de zapatillas, un gesto que tocó la fibra sensible de los residentes.

El Departamento describió el esfuerzo como “la policía comunitaria en su máxima expresión”.

Los comentarios de apoyo se multiplicaron en las redes sociales, y muchos elogiaron a los oficiales por su compasión.

“Que el Señor siga bendiciéndolos a ambos por ir más allá del cumplimiento de su deber”, publicó una persona.

“Fue tan hermoso haber hecho algo así por ese joven”, escribió otra.

Otros expresaron su esperanza de que los oficiales hicieran justicia al hombre identificando y arrestando a los individuos responsables del robo.

“La gente es tan mala”, respondió un comentarista. “Los que le robaron al pobre hombre recibirán lo que se merecen. En cambio, este gesto de los oficiales es muy agradable y contagia a otros a hacer el bien”.

“Es desgarrador que alguien pueda hacer algo tan despiadado al robarle a ese pobre hombre. “Espero que este joven esté bien y que los hombres que lo robaron reciban lo que se merecen”, escribió otra.