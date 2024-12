Ciudad de NY continúa cerrando albergues para solicitantes de asilo

- Publicidad -

NUEVA YORK.- Las autoridades de la Ciudad de Nueva York anunciaron que continúan cerrando los albergues para los solicitantes de asilo, debido a la gestión exitosa de casos y programas que ayudan a los recién llegados a pasar a la siguiente etapa de su proceso.

Pese a ello, los cierres han generado incertidumbre entre la población, especialmente quienes permanecen bajo el amparo de los albergues.

“Es una situación preocupante. Me siento nerviosa porque a veces no muchos de nosotros tenemos otras alternativas. Uno de los factores que más nos preocupa es lo económico, ya que este estar en este país no es nada fácil, tenemos un futuro incierto”, declaró una mujer que prefirió no mencionar su nombre debido a que es indocumentada.

El Hotel Voyage es uno de siete espacios que operaban como refugio para inmigrantes y que ya no serán usados para ese propósito.

La Alcaldía reiteró sobre el progreso que ha logrado con los recién llegados, por lo que no es necesario abrir mas refugios y por esa razón siguen cerrando sitios de albergue.

Voceros de la Alcaldía confirmaron que en los últimos días se han dejado de usar un total de siete hoteles que operaban como refugios para la población de inmigrantes.

Además, informaron que lograron eliminar unas mil 800 camas del sistema de refugios de emergencia para solicitantes de asilo.

Esto lo atribuyen a la exitosa gestión de casos y programas que ayudan a los recientemente llegados pasar a la siguiente etapa de su proceso.

Entre los refugios cerrados recientemente también se encuentra el Americana Inn en Midtown, dos en el sector de Jamaica, y uno más en Sunset Park, entre otros.

Muchos indocumentados que han permanecido en estos lugares, ante los cierres visitan los cafés y restaurantes cercanos a los refugios como un lugar para protegerse de las bajas temperaturas.

Los dueños de dichos negocios manifestaron que la presencia de los inmigrantes en sus establecimientos es algo positivo ya que “nos beneficia que los inmigrantes coman aquí, porque son los que en la mayoría compran, turistas casi no han llegado”.

De acuerdo con cifras oficiales, al 24 de noviembre, la Ciudad tenía bajo su cuidado a cerca de 57 mil inmigrantes.

Y entre el 18 al 24 de noviembre, llegaron a la Gran Manzana unos 400 solicitantes de asilo nuevo mientras que mil 200 abandonaron el sistema de refugios.

Actualmente, en la Ciudad aún hay más de 100 hoteles que aún son usados como refugios para inmigrantes y la inversión en servicios para ellos supera los 6 mil millones de dólares.