58 mil de los indocumentados alojados en Nueva York son criminales, según datos del ICE

- Publicidad -

NUEVA YORK.- De acuerdo con datos revelados por el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), publicados por el The New York Post esta semana, hay más de 58 mil inmigrantes indocumentados que son delincuentes convictos o enfrentan cargos criminales deambulando por la ciudad de Nueva York y cerca de 670 mil en todo el país.

El informe del ICE reveló que de las 759 mil 218 personas que cruzaban la frontera de manera ilegal y que vivían en la Gran Manzana y que las autoridades federales conocían hasta el 17 de noviembre, un total de 58 mil 626 (o el 7.7%) habían sido condenados previamente por delitos o tenían cargos penales pendientes.

De los 58 mil 626 inmigrantes con antecedentes penales, un total de mil 53, o casi el 2%, son “sospechosos o conocidos de ser pandilleros”, señaló la agencia federal.

El ICE indicó que datos hasta el 21 de julio, a nivel nacional, las cifras son igualmente alarmantes, ya que de los casi 7.8 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos, 662 mil 586 (o el 8,6%) son delincuentes convictos o tienen cargos pendientes.

La agencia desconoce cuántos son presuntos miembros de pandillas.

Tan solo en la Gran Manzana, más de 223 mil migrantes han llegado a Nueva York desde que comenzó la crisis migratoria en la primavera de 2022, y al menos 58 mil de ellos siguen recibiendo atención de los contribuyentes en refugios financiados por la Ciudad.

La representante republicana Nicole Malliotakis responsabilizó de las estadísticas a las políticas laxas (flexibles) y poco agresivas contra el crimen impulsadas por el presidente Joe Biden y otros funcionarios demócratas.

La republicana expresó que “en muchos casos, les han proporcionado alojamiento, comida y atención médica. Deben dejar de usar los dólares de impuestos que los neoyorquinos ganaron con tanto esfuerzo para proteger a los delincuentes que causan estragos en nuestras calles y, en cambio, deben cooperar con el ICE para que los deporten”.

La congresista agregó que ha estado tratando de obtener datos similares del Departamento de Policía de Nueva York desde principios de año a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información, pero “ellos siguen negándose”.

Por su parte, Kenneth Genalo, quien dirige la oficina de ICE en la ciudad de Nueva York, en declaraciones a The New York Post comentó que espera obtener recursos adicionales para eliminar a los inmigrantes criminales.

Genalo dijo que “en la ciudad de Nueva York, tomaría toda una vida limpiar la ciudad de los criminales que tenemos si el statu quo sigue igual”.

El concejal Robert Holden, al conocer el informe del ICE, apuntó que “estas cifras dejan en claro lo que todos, excepto nuestros funcionarios electos, sabemos y es que las leyes de las ciudades santuario están poniendo en peligro a los neoyorquinos al proteger a los criminales en lugar de proteger a los ciudadanos respetuosos de la ley”.