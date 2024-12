103 armas entregadas en evento de recompra

- Publicidad -

PEEKSKILL.- Más de 100 armas de fuego fueron entregadas en un evento comunitario de recompra de armas en Peekskill, organizado por la oficina de la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, en cooperación con la policía estatal, el Departamento de Policía de esta ciudad y la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) de

Peekskill.

La oficina de James ha retirado 8 mil 300 armas del estado desde que asumió el cargo en 2019.

“Cada una de las armas recolectadas es un paso en la dirección correcta para ayudar a proteger a los neoyorquinos de la violencia armada. Los eventos de recompra de armas empoderan a los miembros de la comunidad a entregar armas de fuego no deseadas sin que se les hagan preguntas y a ser parte de la solución a la violencia armada”, expresó James.

La recompra de Peekskill resultó en la entrega de 103 armas, incluidas nueve armas de asalto, 68 pistolas y 19 armas largas.

“Sacar las armas ilegales de nuestras calles es una prioridad máxima y hace que todos los neoyorquinos estén más seguros”, comentó el congresista Mike Lawler (republicano, Pearl River).

“Me alegra que la fiscal general James y su oficina se hayan asociado con mi oficina y la NAACP de Peekskill en esta medida crítica, y seguiré trabajando en soluciones de sentido común para los problemas que enfrentan nuestros electores compartidos”, agregó Lawler.

El ejecutivo del Condado, George Latimer, apuntó que “aplaudo a la fiscal general james por su liderazgo para hacer que el condado de Westchester sea un lugar más seguro al sacar las armas de fuego ilegales de nuestras calles. Sus esfuerzos son un paso fundamental para proteger a nuestras comunidades y reducir la violencia con armas de fuego”.