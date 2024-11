Familias disfrutan desfile de globos en celebración de Día de Acción de Gracias

- Publicidad -

STAMFORD.- La temporada navideña comenzó oficialmente con la Stamford Downtown Parade Spectacular, donde miles de personas se aglomeraron en la Summer, Broad y Atlantic Street para disfrutar el tradicional desfile de globos.

El desfile tuvo lugar el domingo pasado, con más de 100 mil espectadores quienes disfrutaron de un rato agradable sin importar el intenso frío.

El desfile, que comenzó a las 12:00 del mediodía, fue producido por el Stamford Downtown Special Services District, y los asistentes pudieron disfrutar el paso de 15 globos gigantes, que incluyeron las figuras de Abby Cadabby, Bob the Builder, Daniel Tiger, Elmo, Mr. Potato Head, Oscar the Grouch, Peppa Pig, Rudolph Reindee, Snowman, Astronaut, Clown Fish, Arthur, Scooby-Doo, entre otros.

El desfile comenzó en la intersección de la Summer Street y Hoyt Street y concluyó en la Atlantic Street y Federal Street, a solo una cuadra del Stamford Transportation Center.

Además de los globos característicos de la procesión, las calles se llenaron con música de bandas como Butler Golden Tornado Marching Band, NYPD Emerald Society Pipe, Drum Fairfield County Police Pipes, además de las bandas de música de las escuelas secundarias de Westhill, Trumbull, John F. Kennedy, de Waterbury, Brentwood, Uniondale y Wyandanch.

Participaron además la segunda compañía de Governor’s Horse Guard y compañías de danza deslumbrantes como Center Stage Dance Company, City Center Dance, Dance on the DL, HOOP Girls, Ladies of Finesse Dance, Locust Performing Arts Center, Nova Jazz y el Conservatorio de Artes de Norwalk.