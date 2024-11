Autoridades dicen a inmigrantes: “No teman ir a la escuela ni a la policía por las redadas”

- Publicidad -

NUEVA YORK.- Ante la promesa de deportaciones masivas del presidente electo Donald Trump, las autoridades manifestaron que los inmigrantes no deben tener miedo, ya que la Ciudad seguirá siendo “un refugio seguro para todos”.

El Comisionado de Inmigración, Manuel Castro, indicó que las familias inmigrantes deben confiar que la Ciudad los protegerá de cualquier amenaza, ya que Nueva York es una “Ciudad Santuario” y seguirá siendo abierta a todos los inmigrantes.

“He visto mucho temor y ansiedad en los inmigrantes por lo que pueda venir, en particular de los padres, de que los separen de sus hijos nacidos en los Estados Unidos, pero Nueva York está aquí para protegerlos, así que no deben temer”, expresó Castro.

De acuerdo con el comisionado, la separación de las familias es uno de los temas que mas preocupa entre la comunidad inmigrante.

La preocupación es resultado de la política “tolerancia cero” que puso en marcha Trump durante su primer mandato (2017-2021), en que separaban a los niños de sus padres al llegar a la frontera como una forma extrema de disuasión para quienes querían emigrar a los Estados Unidos sin permiso.

Según un informe publicado este mes, al menos 2 mil 600 menores fueron separaron de sus familias al momento de llegar a la frontera.

“Eso ha causado temor entre las familias inmigrantes y es una situación extrema, ya que no saben enviar a los niños a la escuela o esconderse de los agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement’s (ICE). La zozobra está apoderándose de los inmigrantes y es algo que debe cambiar”, comentó Castro.

Los niños en las escuelas tienen ataque de ansiedad debido al temor que genera el ser separados de sus padres, tal y como aconteció recientemente en una escuela de Manhattan que preparaba un viaje escolar. Decenas de niños inmigrantes tuvieron un ataque de ansiedad al ver los autobuses que los debían transportar de excursión, al creer que eran autobuses para deportarlos, se dio a conocer.

Castro lamentó que las redes sociales propagan el pánico en inmigrantes de Nueva York e instó a las familias a prepararse, a crear un plan para si algún dia se encuentran con agentes de inmigración cara a cara.

Acosejó que busquen ayuda de un abogado o con la oficina de asuntos de inmigración qué él dirige, aunque reconoce que tienen “mucha demanda” de ese servicio, debido al temor que sienten los inmigrantes.

Enfatizó que la ciudad de Nueva York sigue siendo una “Ciudad Santuario” al contar con leyes que protegen la información de todas las comunidades.

“No teman seguir enviando sus niños a las escuelas, así como inscribiéndose en muchos servicios que tiene la Ciudad para los inmigrantes. Nueva York es su casa”, precisó el comisionado.

Recomendó no tener temor de acudir a la policía sin son víctimas o testigos de un crimen o temen por su seguridad.

“El alcalde Eric Adams ha dicho que está en contra de las deportaciones masivas, así que no deben temer, las autoridades están para ayudarlos, Nueva York es abierta a los inmigrantes y seguirá siendo un refugio para todos”, finalizó Castro.