Viceejecutivo de Westchester Ken Jenkins anuncia su candidatura a ejecutivo del Condado

NEW HAVEN.- El viceejecutivo del condado de Westchester, Ken Jenkins, anunció a News 12, en una entrevista exclusiva con la reportera Tara Rosenblum, que ha decidido oficialmente postularse para el puesto más importante del Condado ahora que George Latimer se dirige a Washington para servir en el Congreso.

Es un puesto poderoso que Jenkins ha buscado dos veces antes: primero en 2013 y luego nuevamente en 2017, cuando perdió las primarias demócratas ante George Latimer.

Latimer traería a Jenkins para que se desempeñe como su principal subdirector, luchando juntos por viviendas más asequibles y alivio de impuestos locales.

El demócrata de Yonkers y ex presidente de la Junta del Condado también vio su influencia política dispararse el año pasado, presidiendo la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos del Estado y rediseñando los mapas que pusieron fin a un drama legal y político de años.

Jenkins tiene un “camino al poder” complicado una vez que Latimer se vaya al Capitolio en enero.

La legislatura del Condado nombrará a un ejecutivo interino de Westchester, probablemente Jenkins, y programará una elección especial dentro de los 90 días.

Durante ese tiempo, cada partido político podrá nombrar a sus propios nominados para completar el resto del mandato de Latimer.

Luego está la posibilidad de una primaria en junio antes de la elección de noviembre contra un oponente republicano aún por nombrar, lo que haría que fueran tres campañas, posiblemente en menos de un año.

Si Jenkins sale victorioso cuando se asiente todo el polvo político, haría historia como el primer ejecutivo afroamericano del condado de Westchester, algo que pesa mucho para el ex presidente de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) de Yonkers.