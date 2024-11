Critican a Pepe Aguilar tras burlas de la estatura de Christian Nodal

- Publicidad -

El suegro de Christian Nodal dio una opinión sobre la estatura del cantante, misma que fue criticada por los conductores de Chisme No Like.

En este programa, los presentadores mostraron un video de un momento grabado después de un concierto de la dinastía Aguilar en Colombia, donde el padre de Ángela habría dicho tal broma.

En el video se puede observar a Christian Nodal distraído estando en presencia de su suegro, el famoso Pepe Aguilar. El esposo de Ángela Aguilar lo saluda con un: “¿Cómo está Pepe?”, y la respuesta de Pepe Aguilar fue: “ay, güey, pinche altura”.

Nodal confundido respondió: “¿Altura aquí?”, a lo que Pepe sin perder la oportunidad de seguir la broma, dice recalcando la notable diferencia de estatura con la de su yerno: “1.96 cabrón”.

La respuesta de los seguidores deja en claro la polémica que ha generado la forma en que la familia Aguilar tiene para convivir, o al menos esta broma entre suegro y yerno.

Es necesario mencionar que Pepe Aguilar mide 1.96 metros, mientras que Christian Nodal tan solo mide 1.70 metros, siendo esta la estatura promedio de los mexicanos, haciendo notar el contraste de altura.

Esta broma dejó una ola de reacciones, en especial a los conductores del programa Chisme No Like.