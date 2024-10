EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Zumba Dance Party

El sábado 19 de octubre en el auditorio del tercer piso de la Biblioteca Pública Ferguson de Stamford, en 1 Public Library Plaza, de 11:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, se llevará a cabo el programa Zumba Dance Party.

De acuerdo con los promotores, los asistentes pueden bailar hasta ponerse en forma en esta clase semanal con la instructora Pamela Arenas.

Para mayor información, pueden llamar al 203-964-1000 o al 203-351-8221.

Además, pueden enviar un correo electrónico a hnana@fergusonlibrary.org.

Alimentos gratuitos

El camión de distribución de alimentos de la organización Person-to-Person (P2P) estará disponible el martes 22 de octubre, de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, solo con cita previa, en la South End Branch de la Biblioteca Pública Ferguson de Stamford, en 34 Woodland Avenue, Stamford.

Los promotores instan a los asistentes que lleven sus propias bolsas reutilizables.

Para hacer una cita pueden llamar al 203 724-9111 o al 203-351-8280.

Fall-O-Ween

La Ciudad de New Rochelle llevará a cabo un evento familiar llamado Fall-O-Ween el viernes 25 de octubre, en Five Island Park, New Rochelle,

Park, de 4:30 de la tarde a 8:00 de la noche, para disfrutar de una velada de diversión de Halloween.

El evento es dirigido solo para los residentes de New Rochelle.

Se requiere inscripción. Para inscribirse, pueden ingresar a la web https://newrochelleny.com/FormCenter/Parks-and-Rec-15/FallOWeen-at-Joe-Curtis-Five-Islands-202-142.

Para obtener mayor información pueden ingresar a la web en http://newrochelleny/events.

Desfile y concurso de disfraces de perros

El sábado 26 de octubre, de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el Ward Acres Park, en New Rochelle, para un desfile y concurso de disfraces de perros.

De acuerdo con los promotores, los perros de todos los tamaños y edades pueden pavonearse con sus disfraces.

Las actividades incluyen un desfile festivo, un concurso de disfraces con premios y una bolsa de golosinas para los participantes.

Se entregarán cintas para el 1º, 2º y 3º puesto en dos categorías de peso. Las donaciones se realizarán a la Humane Society of Westchester.

Las donaciones se pueden realizar en el lugar desde la lista de deseos de la Humane Society of Westchester (https://humansocietyofwestchester.org/wish-list).

Entender Medicare a través de Zoom

El martes 29 de octubre, de 6:30 de la tarde a 7:30 de la noche, Wealth Birge Advisory Services y la Biblioteca Pública Ferguson de Stamford brindarán de manera gratuita un foro llamado “Entender Medicare a través de Zoom”.

De acuerdo con los promotores, Medicare es uno de los hitos relacionados con la edad que más se malinterpretan en la planificación financiera. Pero es un componente crucial de cualquier plan de jubilación.

Este taller cubrirá temas como cuándo inscribirse en Medicare, qué cubre, sus costos y cuáles son sus opciones. También cubrirá cómo planificar los gastos de atención médica durante la jubilación.

La inscripción para este evento cerrará el 29 de octubre de 2024 a las 6:30 de la tarde.

Para registrarse, pueden ingresar a la web https://www.fergusonlibrary.org/event/understanding-medicare-zoom-45993.

Para unirse al foro, pueden hacer click en https://shorturl.at/ldzgv.

Para mayor información pueden llamar al 856-888-1090.

Hora de cuentos de otoño

El miércoles 30 de octubre, a las 10:00 de la mañana los bebés, los niños pequeños y los niños en edad preescolar pueden disfrutar de canciones, juegos con los dedos, historias y más, con el programa Storytime (Hora de cuentos de otoño) con Ms. Tee.

La actividad será en la Biblioteca Pública Ferguson de Port Chester-Rye Brook, en 1 Haseco Avenue, Port Chester.

Para mayor información, pueden llamar al 914-939-6710.