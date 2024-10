Según informe: Más de 500 mil hogares ganan por debajo del salario digno real

- Publicidad -

NORWALK.- El número de residentes de Connecticut que ganan menos del salario digno ha aumentado en los últimos años, según sugieren nuevos datos, a medida que la vida en el Estado se vuelve cada vez más difícil de costear.

Según un nuevo informe de United Way of Connecticut, casi 564 mil hogares (el 39 por ciento del total del estado) cayeron por debajo del umbral en el que pueden permitirse lo esencial en 2022, un 13 por ciento más que en 2019.

Estos hogares están particularmente concentrados en áreas urbanas. pero se puede encontrar en todos los códigos postales del Estado, según el informe.

El estudio de United Way se centra en aquellos clasificados como ALICE o asset-limited, income-constrained and employed (con activos limitados, con ingresos limitados y empleados). En otras palabras, las personas que tienen empleo, pero aún no tienen lo suficiente para mantenerse a sí mismos y a sus familias.

Según el informe, el 29 por ciento de los hogares de Connecticut se ajustan a esta definición, junto con el 11 por ciento que se encuentran por debajo del umbral de pobreza.

“Entonces, ¿Qué significa eso para las familias?. Significa que es imposible tomar decisiones todos los días”, dijo Amy Casavina Hall, vicepresidenta senior de United Way of Connecticut.

Según los cálculos de United Way, un adulto soltero habría necesitado ganar 18 dólares por hora o alrededor de 35 mil dólares al año para vivir en Connecticut en 2022, mientras que un adulto con un niño habría necesitado ganar el doble, y un hogar con dos adultos y dos niños habrían necesitado ganar alrededor de 114 mil dólares al año.

United Way dijo que estos umbrales probablemente sean más de un 10 por ciento más altos en 2024, en medio del aumento de los costos de vida en Connecticut y otros lugares.

El umbral de ALICE es notablemente más alto que el nivel federal de pobreza.

Maura Cook, de United Way of Central and Northeastern Connecticut, describió lo anterior como “realmente insuficiente para decirnos quién está luchando para llegar a fin de mes”, en parte porque no tiene en cuenta en el costo de vida en una región particular.

Connecticut se clasifica constantemente como uno de los estados más caros para vivir, y los costos de vivienda, en particular, presionan a las familias en todo el Estado, sobre todo en el condado de Fairfield.

Según el informe de United Way, es desproporcionadamente probable que los hogares de ALICE en Connecticut sean afroamericanos e hispanos. Entre todas las ocupaciones, los asistentes de cuidado personal tenían más probabilidades de calificar como ALICE, seguidos por los asistentes de enfermería, cocineros y trabajadores de comida rápida.

Al presentar su informe, United Way también compartió datos de una encuesta que muestran que el 58 por ciento de las familias de ALICE dicen que es difícil pagar lo básico y el 40 por ciento experimentó aumentos en los costos de vivienda el año pasado.

El informe de United Way sostuvo que la mejor manera de abordar el aumento de los hogares ALICE sería establecer un crédito fiscal anual por hijos de Connecticut de 600 dólares anuales, que, según dicen, beneficiaría a unos 250 mil hogares y 550 mil niños, junto con una ampliación del crédito fiscal federal por hijos.

“Debido al alto costo de vida en Connecticut, realmente necesitamos un crédito tributario por hijos a nivel federal ampliado y reembolsable a nivel estatal para llegar a fin de mes”, finalizó Daniel Fitzmaurice, director de defensa de United Way.