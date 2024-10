Inquilinos piden Carta de Derechos y mayores protecciones

- Publicidad -

BRIDGEPORT.- Antes de las próximas elecciones de noviembre, los inquilinos de Bridgeport están pidiendo mayores protecciones contra los propietarios que consideran “depredadores”.

Los inquilinos locales y los defensores de la vivienda se manifestaron en Bridgeport, con la esperanza de que el ayuntamiento apruebe una Carta de Derechos de los Inquilinos, centrada en 14 soluciones propuestas a la inequidad en la vivienda.

Los objetivos de la Carta de Derechos van desde más documentos de vivienda traducidos para hispanohablantes hasta aumentar el número de inspectores de vivienda, de acuerdo con Giselle Chávez, organizadora de la organización Make The Road Connecticut.

Make The Road Connecticut es una oficina estatal de la organización nacional Center for Popular Democracy y organizó la manifestación.

“Para los 148 mil residentes, solo tenemos cuatro inspectores del código de vivienda, por lo que queremos un aumento de al menos otros 15 inspectores”, declaró Chávez.

La Carta de Derechos también exige más equidad en la documentación de vivienda y el procesamiento legal.

“También queremos que algunos documentos, desde el proceso judicial y el papeleo de la Sección 8, se traduzcan a sus idiomas nativos, especialmente al español. Cuando tienen que renovar sus contratos, todo viene en inglés, por lo que no están muy seguros de lo que están firmando”, dijo Chávez.

Las leyes existentes son duras con los inquilinos que se retrasan en el pago del alquiler, pero son indulgentes con los propietarios a los que se les pide que mejoren la vivienda, señaló la hispana.

“No es justo que tengamos que vivir en estas malas condiciones y que ellos sigan cobrando el alquiler. Todavía no se les penaliza, o no se les impone una multa ni nada por el estilo. Los propietarios comienzan con el proceso de desalojo porque se retrasan en el pago del alquiler. Pero no hay sanciones para los propietarios si no cumplen con sus responsabilidades de mantener su hogar limpio, de mantener un entorno seguro y saludable”, comentó Chávez.

La manifestación de la Carta de Derechos de los Inquilinos coincidió con el Día Nacional de Acción, que se llevó a cabo para crear conciencia sobre las propiedades que están siendo ocupadas por propietarios corporativos, lo que aumenta el alquiler y no mejora las condiciones de vida, subrayó Chávez.

Parte del movimiento del Día Nacional de Acción incluye solicitudes para que se forme una Oficina de Vivienda Social dentro del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal, y una designación de un billón de dólares durante una década para crear 10 millones de unidades de vivienda asequible, señaló Chávez.

Las oficinas del Centro para la Democracia Popular en unos 10 estados se reunieron para pedir más viviendas asequibles permanentes, de propiedad pública, en lugar de que las grandes empresas compren edificios de apartamentos locales.

“Los trabajadores ya no tienen que elegir entre mantener un techo sobre sus cabezas, poner la cena en la mesa y pagar la atención médica que les salva la vida”, dijeron los codirectores ejecutivos del Centro para la Democracia Popular, Analilia Mejía y DaMareo Cooper, en una declaración conjunta,

“Seguimos impulsando la campaña para que se desarrolle con una agenda que incluya inversiones audaces en viviendas sociales permanentemente asequibles”, apuntaron Mejía y Cooper.