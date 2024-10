- Publicidad -

STAMFORD, CT – La organización Latino Foundation of Stamford celebró el Festival de la Herencia Hispana el domingo 22 de septiembre, en el Stamford Center for the Art del The Palace Theater, en la Atlantic Street.

De acuerdo con la organización buscaba la diversidad de Stamford y quería compartir la belleza de los países latinos al realizar un evento que combina cultura, música y artes.

Fue un evento gratuito para toda la familia que combinó una exhibición de arte llamada “Yo soy Frida” presentada por el grupo Miztli que se mostró durante todo el día, además de un evento de networking, actividades de arte y manualidades para los niños.

Hubo también la presentación de la nueva edición de Latincolors 29, titulada “Pequeños emprendedores, gran impacto”, un grupo de adultos y niños que están haciendo una diferencia en la comunidad a su manera. Muchos de ellos estudiantes de las escuelas públicas de Stamford.

Terminando la tarde, la comunidad disfrutó de presentaciones en vivo de artistas de Colombia como Juan David Corrales, Pablo Andrés “El Sutil de la Salsa” de Ecuador, la cantante Angélica Aguilar “La Voz de México”, Kathy Colmenares de Venezuela, y grupos de danza folklórica de Guatemala como el Grupo Quetzal y Pájaro Campana – Karaguatá de Paraguay.