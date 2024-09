Reportan segunda muerte en NY por brote de Listeria relacionado con embutidos

- Publicidad -

WHITE PLAINS.- Las autoridades reportaron una nueva muerte en el estado de Nueva York, la décima en total a nivel nacional, a causa de un brote de listeria relacionado con la retirada de millones de libras de embutidos de Boar’s Head.

La persona que murió era residente de Nueva York, según los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC).

El desglose por estados de las muertes desde que comenzó el brote a mediados de mayo es el siguiente: Nueva York (2), Carolina del Sur (2) y una en Nueva Jersey, Virginia, Florida, Illinois, Tennessee y Nuevo México.

Desde que se descubrió la bacteria por primera vez en la paté de hígado producida en la planta de Boar’s Head en Jarratt, Virginia, 59 personas han enfermado en 19 estados.

El viernes 13 de septiembre, la empresa cerró la planta.

Después de un retiro inicial de alrededor de 200 mil libras de fiambres debido a una posible contaminación con Listeria, la compañía lo amplió a aproximadamente siete millones de libras adicionales de productos de carne y aves de corral listos para comer.

El retiro de Boar’s Head incluye 71 productos producidos entre el viernes 10 de mayo y el lunes 29 de julio de 2024, bajo las marcas Boar’s Head y Old Country, de acuerdo con el US Department of Agriculture’s Food Safety and Inspection Service (FSIS).

Los productos tienen fechas de “vender antes de” que van desde el 29 de julio de 2024 hasta el 17 de octubre de 2024.

Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) dijeron que este es el brote de Listeria más grande desde uno en 2011 relacionado con el melón.