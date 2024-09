New Rochelle se suma a programa de reciclaje de restos de alimentos

- Publicidad -

NEW ROCHELLE.- La ciudad de New Rochelle lanzó su nuevo programa de reciclaje de restos de alimentos en puntos de entrega, convirtiéndose en el municipio número 28 en sumarse al Westchester County Refuse Disposal District’s Residential Food Scrap Transportation and Disposal Program (RFSTAD).

En virtud del RFSTAD, los municipios del Distrito supervisan la recolección de restos de alimentos residenciales mediante un programa de recolección en puntos de entrega o en la acera. Luego, el Distrito organiza el transporte de los restos de alimentos a un reciclador de materia orgánica a una tarifa subsidiada.

Con la ayuda del condado de Westchester, la ciudad de New Rochelle se suma a otros municipios en la reducción de los restos de alimentos que terminan en los flujos de residuos sólidos, y en brindar a más residentes una forma conveniente de reciclar.

Solo el año pasado, el programa RFSTAD gestionó más de mil 100 toneladas de residuos de alimentos y ha seguido creciendo a medida que más localidades han aprovechado los beneficios ambientales y los ahorros de costos del programa.

La decisión de la ciudad de New Rochelle de sumarse al programa RFSTAD fortalece el compromiso de Westchester de promover la sostenibilidad en todo el Condado.

Desde el lanzamiento del programa RFSTAD, el ejecutivo del Condado, George Latimer, ha destacado la importancia de proporcionar a los municipios locales un programa que alivie la carga financiera de conectarse con los programas locales de desechos de alimentos.

El ejecutivo de Westchester, George Latimer, manifestó que “mi administración ha sido firme en la expansión de la influencia de nuestro programa de reciclaje de desechos de alimentos y nuestros esfuerzos de reciclaje en todo el Condado. La ciudad de New Rochelle se suma a las filas de otros municipios locales que desean brindarles a sus residentes una forma adicional de reciclar y generar un impacto ambiental”.

Agregó que “estoy increíblemente orgulloso del trabajo que nuestro Departamento de Instalaciones Ambientales (DEF) está haciendo para expandir programas como RFSTAD, y estoy complacido de que los municipios locales den un paso adelante para reducir sus desechos de una manera única”.

Por su parte, la alcaldesa de New Rochelle, Yadira Ramos-Herbert, comentó que “estamos entusiasmados de llevar este programa a nuestros residentes. No solo refleja nuestro compromiso con la sostenibilidad ambiental, sino que también fortalece el papel de nuestra comunidad en la reducción de desechos y la conservación de recursos. Al convertir los restos de comida en abono rico en nutrientes, estamos fomentando una ciudad y un condado más ecológicos y resilientes”.

Además de RFSTAD, el condado opera CompostEd, un sitio de compostaje de restos de comida a pequeña escala adyacente al

Household Material Recovery Facility (H-MRF) en Valhalla.

Esta instalación puede compostar hasta dos toneladas de restos de comida por semana, lo que brinda una oportunidad educativa y un sitio de demostración de compostaje.

Los residentes, estudiantes y funcionarios municipales interesados ​​en aprender sobre el proceso y los beneficios del compostaje y explorar oportunidades para incorporar el compostaje de restos de comida en programas locales reciben visitas guiadas a las instalaciones.

Latimer apuntó que “si su organización está interesada en obtener información sobre CompostED o desea participar en una visita guiada, puede enviar un correo electrónico a CompostED@WestchesterGov.com”.