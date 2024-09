Vacunas gratuitas contra la rabia para mascotas

- Publicidad -

WHITE PLAINS.- Las personas del condado de Westchester pueden programar vacunas antirrábicas gratuitas para sus perros, gatos y hurones este sábado 28 de septiembre, de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en la Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA) de Westchester, en 590 North State Road, Briarcliff Manor.

Pueden programar una cita llamando al 914-941-2896, extensión 1100.

Un adulto debe supervisar a todas las mascotas. Los gatos y hurones deben estar en jaulas transportadoras y los perros deben estar atados con correa. Los perros agresivos deben llevar bozal. No se realizarán exámenes, manifestaron los promotores.

La comisionada de salud del condado de Westchester, Sherlita Amler, declaró que “vacunar a su mascota contra la rabia lo protegerá a ella y a su familia en caso de que su mascota tenga contacto con un animal rabioso o potencialmente rabioso”.

Se programarán y anunciarán clínicas antirrábicas gratuitas adicionales en los próximos meses en otras partes del Condado.

Según la ley del estado de Nueva York, los perros y gatos deben recibir su primera vacuna contra la rabia a más tardar cuatro meses después del nacimiento.

Se debe administrar una segunda dosis de la vacuna contra la rabia dentro del año siguiente a la primera, y luego se deben administrar dosis de refuerzo cada uno o tres años, según la vacuna utilizada.

Los dueños que no vacunen a sus mascotas y no mantengan las vacunas al día pueden recibir una multa de hasta 2 mil dólares.

La rabia es una enfermedad mortal que se propaga a través de la mordedura o la saliva de animales infectados.

Los animales más comúnmente infectados son los mapaches, los zorrillos, los murciélagos y los zorros. Sin embargo, los animales domésticos como los gatos y los perros también corren riesgo porque pueden contraer la rabia fácilmente de animales salvajes o callejeros.

Una mascota que esté al día con sus vacunas contra la rabia solo necesitaría una dosis de refuerzo de la vacuna dentro de los cinco días posteriores a la exposición a un animal rabioso conocido o sospechoso.

Los animales que no tengan al día sus vacunas contra la rabia serán puestos en cuarentena o sacrificados después de entrar en contacto con un animal rabioso o sospechoso de tener rabia.

Un cambio en el comportamiento de un animal suele ser el primer signo de rabia.

Un animal rabioso puede volverse anormalmente agresivo o inusualmente manso.

Puede perder el miedo a las personas y volverse dócil, o volverse excitado e irritable.

Los animales infectados a veces se tambalean, escupen y echan espuma por la boca.

Se debe disuadir a los niños de tocar animales desconocidos y deben avisar a un adulto de inmediato si han sido mordidos o arañados por un animal.

Todas las mordeduras de animales o el contacto con animales sospechosos de tener rabia deben notificarse al Departamento de Salud del Condado de Westchester al 914-813-5000. Fuera del horario de atención, las personas que llamen deben seguir las instrucciones del mensaje grabado para informar emergencias de salud pública las 24 horas del día.

Para obtener más información sobre la rabia y su prevención, pueden visitar el sitio web del Departamento de Salud, en https://health.westchestergov.com.