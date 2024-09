Escuela exige a alumnos que guarden bajo llave sus celulares

- Publicidad -

NEW HAVEN.- La Barnard Environmental Science & Technology School (B.E.S.T) se convirtió en la primera escuela del distrito de las escuelas públicas de New Haven (NHPS) en adoptar las fundas Yondr, una intervención tecnológica diseñada para reducir el uso del teléfono durante la jornada escolar.

Esa tecnología se ha vuelto cada vez más popular en ciudades y estados de todo el país que buscan reducir las distracciones y las influencias de las redes sociales en la escuela.

Las escuelas públicas de New Haven están considerando implementar las bolsas Yondr en otras escuelas secundarias del distrito, siguiendo el ejemplo de la Barnard.

Mientras tanto, el Departamento de Educación de Connecticut emitió recientemente una guía que aconseja, pero no exige, que las escuelas primarias y secundarias de todo el Estado prohíban el uso de teléfonos inteligentes en la escuela.

Mucho antes de que el Estado emitiera esa sugerencia, la directora de la escuela Barnard, Stephanie Skiba, llevó las bolsas Yondr a su edificio el año pasado.

Todos los estudiantes de quinto a octavo grado de Barnard deben colocar sus teléfonos en las bolsas Yondr cuando ingresan por las puertas principales de la escuela. Luego pueden llevar los teléfonos sellados, en las bolsas, en sus bolsillos o bolsos durante el transcurso del día.

Los estudiantes no pueden volver a acceder a sus teléfonos hasta que salgan de la escuela después de las 3:00 de la tarde, o si van a la oficina principal de la escuela y, con el permiso de los maestros y el personal, desbloquean las fundas para que puedan usar temporalmente sus teléfonos para, por ejemplo, llamar a sus padres.

Skiba dijo que reconoció que los teléfonos, especialmente las redes sociales, estaban devorando demasiado la atención de sus estudiantes durante el día escolar. Entonces decidió gastar los fondos escolares en comprar unos cientos de fundas Yondr a unos 20 dólares cada una para sus estudiantes de secundaria.