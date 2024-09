Piden destitución de hispana de la Junta de Representantes

- Publicidad -

STAMFORD.- Una manifestación titulada “El odio no tiene cabida”, fue llevada a cabo el martes pasado, frente al Centro de Gobierno de Stamford, para protestar contra la decisión de una funcionaria electa hispana de rescindir su renuncia a la Junta de Representantes.

La representante Anabel Figueroa (Distrito 8), había renunciado a su puesto en la Junta el 16 de agosto pasado, después de que se descubrieran una serie de supuestos comentarios antisemitas que había hecho.

Sus comentarios estaban dirigidos a su oponente, Jonathan Jacobson, en una reciente elección primaria para el Distrito 148 de la Cámara de Representantes del Estado, que ganó Jacobson.

Figueroa dijo que los votantes hispanos del distrito no podían permitir que una persona judía los representara.

Sin embargo, desde entonces, la hispana ha señalado que la presionaron para que renunciara.

“Fue una renuncia forzada prácticamente con una pistola en la cabeza; así es como me sentí”, dijo Figueroa.

Una semana después de renunciar, le dijo al presidente de la Junta, Jeff Curtis, que la rescindía.

La protesta tuvo como propósito pedir la expulsión de Figueroa de la Junta, y se llevó a cabo antes de la reunión mensual de la Junta de Representantes, programada inmediatamente después de la manifestación.

Un correo electrónico de la United Jewish Federation of Greater Stamford, New Canaan and Darien solicitó que las personas hablaran durante la parte de comentarios públicos de la reunión de la Junta de Representantes.

“Recuerden, no se puede atacar personalmente a un miembro de la Junta. En cambio, hay que concentrarse en el principio de que una persona que lidera una comunidad no debe tener puntos de vista antisemitas ni participar en discursos de odio. Es inaceptable que un funcionario electo nos represente si lo hace”, decía el correo electrónico.

La semana pasada, casi una docena de líderes de la comunidad judía local, incluidos varios rabinos, emitieron una declaración diciendo que la Junta debería tomar medidas para destituir a Figueroa.

Figueroa, que también es miembro de la Cámara de Representantes del Estado y del Comité Demócrata de la Ciudad (DCC) de Stamford, aclaró que sus comentarios sobre Jacobson “no tenían nada que ver con la religión”, sino más bien con la etnia, y que tal vez “debería haber dicho que necesitábamos a alguien de nuestro color, de nuestra nacionalidad, que comprendiera nuestras necesidades”.

Los líderes locales del Partido Demócrata y la alcaldesa Caroline Simmons han pedido a Figueroa que renuncie a la Cámara estatal y al DCC, así como a la Junta de Representantes.

El 28 de agosto, el DCC votó a favor de celebrar una audiencia de destitución para Figueroa.

Figueroa no ha renunciado a su escaño en la Cámara estatal, que ganó en una elección especial el año pasado. Los líderes de la Cámara la han despojado de sus asignaciones en el comité. Su mandato terminará a principios de enero.

El viernes pasado, los líderes de la Junta de Representantes anunciaron que están buscando contratar a un abogado para que los “asesore y represente” en el asunto en curso, una indicación de que la dirección podría tomar medidas para destituirla.

Ningún funcionario puede ser destituido a menos que una mayoría de la junta (al menos 21 de sus 40 miembros) vote a favor de confirmar los cargos. Los estatutos también exigen una audiencia.