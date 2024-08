Llega a Nueva York desde el sur de Colombia Alex Baron y su Orquesta

- Publicidad -

Alex Baron, artista colombiano, quien forma parte de la exitosa orquesta que lleva su mismo nombre, es una delas voces más conocidas del genero cumbia-tropical. Nacido en el departamento de Nariño, al sur de colombia, comenzó a cantar a los 12 años e inició sus estudios técnicos de música en su natal San Juan de Pasto. En sus 15 años de trayectoria musical, Alex se ha presentado en diferentes países, tales como México, Panamá, Ecuador , por su natal Colombia y ha logrado posicionarse entre los artistas más relevantes del género. Su pasión lo llevó a formar parte de diferentes orquestas colombianas como Tropiban, Tropikaña y Yenyere entre otras.

Alex Baron ha participado en importantes eventos como el famoso Carnaval de Blancos y Negros que se celebra anualmente en la ciudad de Pasto, en donde se le otorgó un merecido reconocimiento a su trayectoria musical. También recibió un premio como la Orquesta Revelación del Año en la Feria del Café. Cabe resaltar que su talento no solo se limita a la interpretación, ya que Alex Baron también es productor, DJ’s y realiza eventos especiales con expectaculares juegos de luces.

Hoy, como todos los inmigrantes que vemimos a este país en busca de oportunidades, Alex se radicó en New York en donde dijo “deseo marcar la diferencia y consolidar mi marca y estilo musical basado principalmente en el genero cumbia – tropical Colombiana y en donde he tenido la oportunidad de presentarme en diferentes escenarios de la Capital del Mundo”. “Mi deseo es darme a conocer entre la comunidad hispana, mostrar mi talento para seguir abriendome nuevos caminos artísticos”, dijo finalmente el artista.

Si desea contactar a Alex para alguna presentación puede comunicarse al 347-944-2010.