Otra vez disponibles pruebas gratuitas de COVID-19 para realizar en casa

- Publicidad -

STAMFORD.- Apenas unos días después de la aprobación de una nueva vacuna de refuerzo contra el COVID-19, el Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció que reiniciará su programa que ofrece pruebas rápidas gratuitas por correo para detectar el virus.

Todos los hogares en los Estados Unidos pueden solicitar cuatro pruebas de hisopado nasal a partir de una fecha que se anunciará a finales de septiembre, visitando el sitio web https://covid.gov/tests.

Las nuevas vacunas se han actualizado con una fórmula para atacar más de cerca las variantes que circulan actualmente y brindar una mejor protección contra las consecuencias graves del COVID-19, incluida la hospitalización y la muerte.

Las vacunas actualizadas incluyen Comirnaty y Spikevax, ambas aprobadas para personas de 12 años o más, y la vacuna contra el COVID-19 de Moderna y la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech, ambas autorizadas para uso de emergencia para personas de 6 meses a 11 años de edad.

“La vacunación sigue siendo la piedra angular de la prevención contra el COVID-19”, declaró Peter Marks, director del Center for Biologics Evaluation and Research de la U.S. Food and Drug Administration (FDA). “Estas vacunas actualizadas cumplen con los rigurosos estándares científicos de la agencia en materia de seguridad, eficacia y calidad de fabricación”, puntualizó Marks.