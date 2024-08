Taylor Swift continuará con sus conciertos tras atentado terrorista

- Publicidad -

Taylor Swift está lista para deslumbrar el Estadio de Wembley en sus fechas en Londres del 15 al 20 de agosto, a pesar de la reciente cancelación de sus conciertos en Viena debido a una amenaza terrorista que logró ser frustrada. Los shows londinenses de Swift, cuyo equipo ha intensificado las medidas de seguridad en colaboración con el promotor de la gira AEG y Wembley Arena, finalmente se llevarán a cabo según lo planeado.

De acuerdo con TMZ, el aumento de la seguridad no se debe exclusivamente a la amenaza detectada en la ciudad austriaca. Inglaterra ya fue escenario de un devastador ataque terrorista en 2017 en el Manchester Arena, durante un concierto de Ariana Grande que dejó 22 muertos. Por ello, los organizadores toman precauciones adicionales para garantizar la seguridad de los asistentes y del equipo detrás del “Eras Tour”.

En Viena, las autoridades austriacas detuvieron a dos adolescentes de 19 y 17 años de edad, después de encontrar materiales para fabricar bombas en la casa del mayor. Uno de ellos tenía un nuevo empleo con un vendedor dentro del lugar del concierto. Asimismo, un tercer adolescente de 15 años fue detenido para ser interrogado.

A pesar de estos arrestos, la policía austriaca no estaba completamente segura de haber eliminado la amenaza, lo cual llevó a la cancelación de los tres conciertos programados (jueves 8 de agosto, viernes 9 y sábado 10) por los organizadores de eventos Barracuda Music. La empresa explicó en un comunicado que no tuvieron “más opción que cancelar” para procurar “la seguridad de todos”, expresó.

La cancelación fue un golpe fuerte para los seguidores de Swift y para la cantante misma. El “Eras Tour” es unas de las giras más grandes en curso actualmente y fanáticos de todo el mundo se reúnen para corear las canciones de la estadounidense, que llena estadios por donde sea que va.

Swift ya ha realizado tres presentaciones con entradas agotadas en el mismo Wembley Stadium en junio y está programada para regresar con cinco nuevas fechas este mes, alineando así la logística para un retorno triunfal. En sus presentaciones, estarán como invitados Raye, Holly Humberstone, Suki Waterhouse y Paramore.