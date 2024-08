La casa de campo de Marc Anthony ardió en llamas en RD

- Publicidad -

Una villa propiedad de Marc Anthony en República Dominicana fue afectada por un incendio, según reportó el programa de entretenimiento El Gordo y la Flaca. El video, compartido el 8 de agosto, muestra humo espeso y llamas de fuego en la lujosa residencia del salsero ubicada en Casa de Campo, La Romana.

Las imágenes, que también se han viralizado por otros sitios de noticia del país, muestran a los bomberos tratando de extinguir el incendio. La densa humareda puede distinguirse a varios metros de distancia.

TMZ contactó con un representante de Marc, quien indicó que el fuego habría iniciado en la zona de los bungalows. Por ahora se sabe que la casa principal del complejo conocido como “El oasis” no sufrió daños y que los bomberos lograron controlar las llamas con rapidez. No hubo heridos entre el personal que cuidaba la residencia.

Al cierre de este artículo, no hubo declaraciones del artista ni de su esposa Nadia Ferreira.

¿Cómo era la villa

de Marc Anthony?

En 2016, el músico abrió las puertas de su residencia tropical a la prestigiosa revista Architectural Digest. Dicha publicación recopiló todas las comodidades que tenía esta mansión diseñada para el disfrute y la relajación.

Marc Anthony adquirió la propiedad en 2014, coincidiendo con su boda con la modelo Shannon de Lima (ahora su exesposa), y encargó su remodelación a Dino Barré, un arquitecto dominicano. El espacio cuenta con cabañas de lujo para los invitados y además espacio de una sala de cine al aire libre.

En la entrevista, el músico detalló que planteó varias reformas a la villa pensando en que necesitaba un espacio amplio para sus hijos.

Rodeada de árboles, la casa tiene capacidad para recibir a 24 huéspedes. Además se habilitaron dos piscinas (una de ellas tiene fondo de arena) y otro espacio acondicionado como playa artificial.