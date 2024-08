Gobernadora visita Yonkers para hablar sobre prohibición de smartphones en escuelas

- Publicidad -

YONKERS.- La gobernadora Kathy Hochul realizó una gira de escucha en Yonkers para hablar sobre la prohibición del uso de teléfonos inteligentes en las escuelas de todo el Estado.

La gira de escucha tuvo como propósito escuchar a los estudiantes, padres y maestros sobre los efectos del uso de las redes sociales en su salud mental.

No es ningún secreto que los celulares pueden ser una distracción para los estudiantes en las aulas.

De hecho, según una encuesta reciente de Pew Research, el 72% de los maestros de todo el país dicen que los teléfonos móviles obstaculizan el aprendizaje.

Sin embargo, la pregunta es ¿Cómo implementar una prohibición de celulares en las escuelas?

Para abordar esa cuestión, la Gobernadora dijo que quería escuchar a los estudiantes, padres y maestros de todo el Estado, y el lunes se detuvo en Yonkers.

Varios distritos escolares en el condado de Westchester ya han implementado prohibiciones de teléfonos celulares, incluido Newburgh.

La superintendente de Newburgh dijo que ya han visto una reducción en la ansiedad social y un aumento en la participación positiva de los estudiantes tanto en las aulas como con sus compañeros.

“Están cambiando de opinión y yo diría que hemos tenido interacciones negativas mínimas con los estudiantes que no han querido poner sus teléfonos en las prohibiciones, pero los estudiantes lo entienden. Yo diría que el 99% de nuestra población estudiantil ha participado”, dijo la superintendente de Newburgh, Jackielyn Manning Campbell.

Además de ser una distracción, la Gobernadora se está centrando en el impacto negativo que los teléfonos celulares y las redes sociales tienen en la salud mental de los estudiantes, y ha convocado una mesa redonda sobre salud mental para abordar ese problema.

Los expertos dicen que las redes sociales incitan peleas y alimentan el frenesí de la atención.

La Gobernadora está trabajando con la legislatura estatal en un proyecto de ley a principios del próximo año como parte de su campaña Get Offline, Get Outside (Desconéctese, salga).

“La prohibición de este tipo de cosas se basa en el hecho de que los estudiantes se comunican más en los pasillos y en los períodos de almuerzo y vuelven a comportarse como niños, sin la obligación de estar mirando el teléfono móvil y comunicándose en línea durante todo el día”, comentó Hochul.

En cuanto a cómo implementar la prohibición, el Estado aún tiene que determinarlo, pero varios distritos escolares del condado de Westchester hacen que los estudiantes coloquen sus teléfonos en fundas que permanecen cerradas hasta el final del día.

Las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York también están considerando algunas restricciones sobre el uso de teléfonos móviles por parte de los estudiantes durante las clases.