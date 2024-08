Comunidad se alista para votar en elecciones primarias

- Publicidad -

BRIDGEPORT.- Connecticut celebrará las elecciones primarias el martes 13 de agosto para decidir qué candidatos competirán por un escaño en el Senado de los Estados Unidos, un escaño en la Cámara de Representantes federal y varios en la Asamblea General.

Los ganadores de las primarias avanzarán a las elecciones generales del martes 5 de noviembre.

Ciertas partes del Estado tienen electorados predominantemente demócratas o republicanos, lo que significa que los ganadores de las primarias tienen casi la garantía de ser elegidos.

¿Quién está en la boleta?

Los votantes republicanos decidirán su candidato para desafiar el escaño en el Senado de los Estados Unidos del senador Chris Murphy, con el primer selectman de Beacon Falls, Gerry Smith, que enfrentará al empresario Matthew Corey de Manchester.

Aunque Corey fue el candidato republicano al Senado de los Estados Unidos en 2018, este año el partido respaldó a Smith en su convención estatal en mayo.

Smith obtuvo el 68% de los votos, pero Corey obtuvo el 29%, lo que lo califica para una segunda vuelta.

Los republicanos del 4º Distrito Congresional, que abarca el condado de Fairfield, también emitirán sus votos para determinar quién desafiará al representante Jim Himes.

Bob MacGuffie de Fairfield obtuvo el respaldo del partido en mayo, pero Michael Goldstein, un médico de Greenwich, ganó el derecho a una primaria y lo está desafiando.

Una gran cantidad de candidatos están compitiendo en las primarias para obtener escaños en el Senado y la Cámara de Representantes del Estado, y también para desempeñarse como jueces de sucesiones.

Entre las contiendas de la Asamblea General se encuentra una competencia de cuatro candidatos para reemplazar a la senadora Marilyn Moore de Bridgeport, quien anunció a principios de este año que no buscaría la reelección después de 10 años representando a Bridgeport, Monroe y Trumbull.

¿Cuándo y dónde puede votar?

La votación anticipada comenzó y se extenderá hasta el domingo 11 de agosto. El viernes sábado y domingo las urnas estarán abiertas de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

El día de las elecciones, el martes 13 de agosto, las urnas estarán abiertas de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Las personas que deseen votar el día de las elecciones pueden buscar su lugar de votación en la web https://portaldir.ct.gov/sots/LookUp.aspx.

La oficina del Secretario de Estado publicó los lugares de votación anticipada para las elecciones primarias, disponible en la web https://portal.ct.gov/sots/election-services/early-voting/early-voting-locations.

Los votantes de Bridgeport que viven en el Distrito 124º de la Cámara también elegirán el titular entre Andre Baker y Eneida Martínez, una concejal de la ciudad de Bridgeport que cuenta con el apoyo del partido y que ha sido acusada de estar involucrada en el abuso del voto en ausencia.

Si es un votante por primera vez. ¿Cuál es la fecha límite para registrarse para votar?

Puede registrarse al mediodía del día hábil anterior al día de votación deseado por la persona, ya sea durante el período de votación anticipada o el mismo día de la elección.

Por ejemplo, una persona que desee votar el 10 de agosto debe registrarse antes del mediodía del 9 de agosto. Alguien que desee votar el Día de la Elección, el 13 de agosto, debe registrarse antes del mediodía del 12 de agosto.

Connecticut no permite el registro de votantes el mismo día para las elecciones primarias; solo las elecciones generales.

Si es un votante no afiliado. ¿Puede votar en las primarias?

No. Solo los demócratas y republicanos registrados pueden votar en las elecciones primarias de su propio partido.

Los votantes no afiliados que se inscriban en un partido político antes del mediodía del 12 de agosto pueden votar en las primarias de su partido el Día de la Elección. Sin embargo, los votantes no afiliados no pueden votar de manera anticipada.

CARRERAS CLAVES

Senado de los Estados Unidos (Republicano)

El primer concejal de la ciudad de Beacon Falls, Gerry Smith, se enfrenta a Matthew Corey.

Cámara de Representantes de los Estados Unidos (Republicano)

En el 4º Distrito del Congreso en el condado de Fairfield se medirán Michael Goldstein y Bob MacGuffie.

Distrito 22º del Senado estatal (Demócrata)

En Bridgeport, demócratas buscan reemplazar a la senadora estatal Marilyn Moore, quien su retiro a principios de este año.

Se enfrentarán Bill Finch, Sujata Gadkar-Wilcox y Tyler Mack.

Distrito 23º del Senado estatal (Demócrata)

El concejal de la ciudad de Bridgeport, Ernie Newton, está haciendo otro intento de regresar a la Asamblea General. Se enfrenta al actual senador Herron Gaston, el candidato respaldado por el partido, elegido por primera vez para la legislatura estatal en 2022.

OTRAS CARRERAS ESTATALES POR DISTRITO

(CAMARA DE REPRESENTANTES)

Hamden – Distrito 88 (Demócrata)

Joshua Elliott y Dan Garrett

Hamden – Distrito 91 (Demócrata)

Jennifer Pope vrs Laurie Sweet

New Haven y Hamden – Distrito 94 (Demócrata)

Steven Winter, Tarolyn Moore y Abdul Osmanu

Danbury – Distrito 110 (Demócrata)

Bob Godfrey y Melissa Santana

Norwalk- Distrito 140 (Demócrata)

Travis Simms y Carleton Giles

Stamford – Distrito 146 (Demócrata)

Eilish Collins Main y David Michel

Stamford – Distrito 148 (Demócrata)

Jonathan Jacobson y Anabel Figueroa